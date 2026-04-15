Valize cu miliarde: Super-bogații din Golf caută liniștea europeană

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu îi împinge pe locuitorii bogați din Orientul Mijlociu să caute din ce în ce mai mult reședințe în destinații europene de top, provocând o creștere semnificativă a cererii de proprietăți de lux, potrivit Bloomberg, citat de presa greacă.

Agenții imobiliari din orașe precum Londra, Monaco, Elveția și Marbella, Spania, vorbesc despre o creștere bruscă a interesului din partea investitorilor bogați și a familiilor care fie caută o relocare temporară, fie iau în considerare stabilirea permanentă în străinătate, până când situația din zona lor se stabilizează.

Schimbarea strategiei pentru investitorii bogați

Tensiunile continue au schimbat imaginea unor orașe precum Dubai și Abu Dhabi, care în ultimii ani deveniseră un magnet pentru capitalul internațional datorită stimulentelor fiscale și a unui nivel de trai ridicat. Acum, mulți investitori bogați își reconsideră prezența în regiune și se orientează către piețe „mai sigure”.

La Geneva, agentul imobiliar Jean Florian de la Rockwell Properties caută o casă de lux în valoare de aproximativ 20 de milioane de franci elvețieni pentru un client care dorește să se mute din Orientul Mijlociu. În același timp, observă el, tot mai mulți oameni sunt interesați de piața imobiliară elvețiană, în special de sectorul locuințelor de lux.

Creșterea cererii în Spania și Londra

În sudul Spaniei, Engel & Völkers înregistrează zilnic numeroase cereri noi pentru achiziții și închirieri în Marbella. Părțile interesate caută locuințe care oferă servicii de tip resort, cum ar fi concierge, săli de sport și restaurante, într-un model de locuit similar cu cel cu care sunt obișnuiți în orașele din Golf.

În Londra, cererea pentru închirieri de lux este, de asemenea, în creștere, proprietățile disponibile scăzând și prețurile fiind ridicate. Conform datelor de piață, numărul de noi solicitanți pentru locuințe cu valoare ridicată a crescut cu aproape 17% față de anul trecut.

Majoritatea cererilor sunt pentru rezidență temporară de până la șase luni, în principal din partea familiilor care s-au mutat recent în Orientul Mijlociu, dar mențin legături puternice cu Europa.

Decizii temporare și incertitudine

Deși mai mulți investitori iau în considerare relocarea, majoritatea evită în prezent decizii permanente din cauza dificultăților fiscale și birocratice, cum ar fi schimbarea rezidenței fiscale, înscrierea copiilor la școli și crearea de conturi bancare.

În schimb, ei preferă soluții pe termen scurt, așteptând să vadă cum evoluează conflictul. După cum notează intermediarii, cererea este în principal pentru „refugii sigure” în Europa, fără un angajament imediat de relocare permanentă.

Destinațiile europene sunt din nou în centrul atenției

Țări precum Italia, Spania, Portugalia și Franța par să beneficieze de noua tendință, deoarece revin ca destinații atractive pentru capitalul internațional care fusese deviat către Golf în ultimii ani.

În același timp, Elveția și Londra rămân poli cheie de atracție pentru clienții bogați din Orientul Mijlociu, consolidând imaginea Europei ca „refugiu sigur” în perioade de incertitudine geopolitică.

Experții estimează că această tendință va continua atât timp cât situația din regiune rămâne instabilă, piața imobiliară de lux acționând ca un indicator cheie al mișcărilor globale ale averii.