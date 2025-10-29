Valoarea tichetelor de masă crește cu 10 lei. Acord între sindicate și patronate

Tichetele de masă vor crește de la 40 de lei la 50 de lei începând cu 1 ianuarie, au anunțat ministrul Muncii, Petre Florin Manole, și președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii, Florin Jianu, la finalul discuțiilor de la Guvern cu premierul Ilie Bolojan.

Aproximativ trei milioane de angajați primesc acest beneficiu extrasalarial în România, potrivit Antena3.

„O veste bună: avem consens între sindicate și patronate referitor la indexarea valorii tichetelor de masă de la 40 la 50 de ron”, a transmis Florin Manole pe Facebook.

„De aceste tichete de masă beneficiază milioane de angajați și sunt o formă bună de susținere și a economiei, a puterii de cumpărare a angajaților”, a explicat Florin Jianu, citat de Antena3.

Tichetele de masă se vor majora începând cu data de 1 ianuarie 2026 la 50 de lei. În prezent, valoarea tichetului de masă este de 40,18 lei.

Discuțiile care au dus la majorarea tichetelor de masă au avut loc în timp ce marile confederaţii sindicale protestează în fața Guvernului. Sindicaliştii critică măsurile de austeritate luate de Guvern şi cer creşterea salariului minim şi a pensiilor, o taxare echitabilă și protejarea locurilor de muncă.





