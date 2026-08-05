Valul de căldură extremă se extinde: cod roșu de caniculă până vineri. Mâine, vijeliile lovesc aproape toată țara. HARTĂ

Toată țara se află până pe 7 august sub alerte cod roșu, portocaliu și galben de caniculă, cu temperaturi ce vor atinge 41 de grade, potrivit meteorologilor. În același timp, mâine intră în vigoare o alertă de furtuni și vijelii ce vizează mare parte din țară.

Alertele meteo cod roșu, portocaliu și galben de caniculă sunt în vigoare în intervalul 05 august, ora 10.00 – 07 august, ora 10.00.

Sub cod galben se află Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Aici, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30…31 de grade pe litoral și 36…37 de grade în Muntenia. Pe alocuri nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Sub cod portocaliu se află Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.

Județele sub cod roșu de caniculă

Sub cod roșu de caniculă se află județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Nopțile vor fi tropicale cu minime de până la 25…26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

Alertele meteo de caniculă sunt valabile în intervalul 5 august, ora 10 – 7 august, ora 10

Cod galben de furtuni în aproape toată țara

De mâine, de la ora 12.00 până seară, la ora 21.00, intră în vigoare o alertă cod galben de furtuni, ce vizează nordul și centrul Moldovei, în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei și zona de munte.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp. Fenomene asociate instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Alerta cod galben de furtuni este valabilă în 06 august, ora 12 – 06 august, ora 21

Avertismentul autorităților

În contextul alertelor meteo de vreme caniculară, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a îndemnat oamenii să fie precauți și să ia următoarele măsuri pentru a își proteja sănătatea: