Valul de frig din România s-a simțit puternic marți dimineață – La doar cinci stații meteo au fost temperaturi minime de peste 0 grade

Temperaturile in Europa in dimineata lui 8 aprilie 2025 (sursa meteociel.fr)

Valul de frig de aprilie s-a simțit în toată țara, fiindcă la numai cinci dintre cele aproape 170 de stații ANM temperatura minimă de marți dimineață a fost pozitivă.

Miercuri, temperaturile minime vor fi cuprinse între -6 C și +4 C, arată prognoza ANM; în timp ce vineri vor fi temperaturi mai mari dimineața: între -2 și 8 grade. La prânz, maximele vor atinge cel mult 13 grade în următoarele zile, însă în cele mai multe zone vor fi între 7 și 10 grade Celsius.

Sunt rare diminețile de aprilie în care la numai 3% dintre stațiile meteo sunt temperaturi pozitive. Europa de est și de sud-est a fost sub influența unor mase de aer din nord, în ultimele zile.

Minimele pe 8 aprilie 2025 (sursa ANM)

Duminică, dar și luni, a nins la București și în alte locuri de la câmpie, iar vremea s-a răcit brusc de sâmbătă până duminică, în unele locuri din Muntenia temperaturile scăzând cu 20 de grade C în nici 24 de ore.

Marți dimineață au fost temperaturi negative peste tot în țară, cu excepția a cinci stații meteo din rețeaua ANM: Constanța Dig, Mangalia, Gura Portiței, Slobozia și Sulina. Dintre acestea, cea mai mare temperatură a fost la Gura Portiței, +1,1 C.

Cel mai rece a fost la Omu, -18,6 C, după ce luni dimineața fuseseră -18 C în munții Iezer și -13,4 C la Joseni, mai arată datele ANM.

Marți au fost -15,6 C în munții Țarcu și -14,6 C la Bâlea Lac. Temperaturi extrem de mici față de normal au fost la Vărădia de Mureș (-8,2 C) și la Deva (-7,3 C). La București au fost -1,2 C la stația meteo Băneasa.