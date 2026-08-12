Valurile de căldură au un impact de miliarde de euro în Franța. Estimările autorităților

Valurile de căldură care au avut loc în aceste luni în Franța ar putea genera costuri directe și indirecte cuprinse între 10 miliarde de euro și 15 miliarde de euro, a avertizat miercuri ministrul mediului, Monique Barbut, potrivit Reuters.

Monique Barbut, care a invocat datele institutului francez de statistică, INSEE, a precizat că perioada valurilor de căldură încă nu s-a încheiat.

Potrivit ministrului, seceta din 2022 a generat costuri directe și indirecte de 5,6 miliarde de euro, însă valurile de căldură din acest an au fost mai îndelungate și mai intense, producându-se incendii de vegetație mai extinse și o scădere mai mare a producției agricole.

Ea a mai spus că seceta prelungită din țară a dus la întreruperi ale alimentării cu apă în cazul a peste 40.000 de oameni.

Economiștii și cadrele universitare estimează că temperaturile înregistrate în Europa în această vară ar putea genera costuri totale de sute de miliarde de euro.

Temperaturi de 40 de grade

În Franța, 78 de departamente, inclusiv Rhône, Hauts-de-Seine, Calvados and Finistère, erau miercuri sub cod portocaliu de căldură, potrivit Euronews.com.

Miercuri, valul de căldură s-a răspândit în cea mai mare parte din țară, iar în unele zone, cum ar fi Corisca, temperaturile ar putea trece din nou de 40 de grade în ziua de joi. În Corsica și în alte zone din sud-estul Franței, temperaturile au depășit acest prag și săptămâna trecută, conform New York Times.

Valul de căldură nu este singurul motiv de îngrijorare în Franța, unde absența precipitațiilor înrăutățește seceta.

Autoritățile le-au recomandat cetățenilor să bea apă în mod regulat, să stea la răcoare și să acorde o atenție deosebită persoanelor vulnerabile.