Valurile de căldură determină Germania să ia în calcul modificarea Constituției. Care vor fi consecințele practice

Guvernul german este divizat din cauza unei propuneri a social-democraților, aliați minoritari în coaliție cancelarului conservator Friedrich Merz, de modificare a Constituției pentru o coordonare și finanțare mai bună a măsurile climatice, într-o perioadă în care valuri de căldură afectează țara, scrie AFP.

Scăderea fără precedent a nivelului fluviului Rin, recoltele mediocre ale viticultorilor și cultivatorilor de cereale, incendiile de pădure în desfășurare, toate arată că încălzirea climatică lovește din ce în ce mai dur Germania, cea mai mare economie a Europei.

Implicare mai mare a guvernul federal

Miniștrii social-democrați din SPD – Mediu, Finanțe, Afaceri Sociale, Construcții și Dezvoltare – au prezentat duminică un plan comun de acțiune pentru protejarea Germaniei de aceste riscuri.

Documentul evocă un plan național de acțiune împotriva valurilor de căldură, modificări ale reglementărilor din urbanism și protejarea angajaților față de temperaturile extreme.

SPD vrea înscrierea în Constituția germană a „misiunii comune de adaptare la climă și protejarea naturii”.

O revizuire constituțională este „condiția prealabilă pentru ca guvernul federal să poată participa la finanțarea misiunilor comune ale landurilor” și să garanteze pe termen lung măsurile de ordin climatic.

Instrumentele de finanțare existente ar urma să fie pe viitor grupate într-un plan comun „cu scopul de a fi mai bine coordonate, completate și ditate cu mijloacele financiare necesare”.

Reacțiile partidelor germane

Conservatorii din CDU sunt s-au arătat sceptici față de propunere. „Doar o propunere concretă ar putea arăta dacă o modificare a legii fundamentale este judicioasă”, a declarat Klaus Mack, vicepreședinte grupului parlamentar al CDU.

El are îndoieli legate îndeosebi de consecințele financiare ale unei revizuiri constituționale și de repartizarea competențelor între ministere.

Sprijinul conservatorilor este crucial pentru o modificare a Constituției, care are nevoie de o majoritate de două treimi în Bundestag.

Grupul parlamentar al Verzilor, de opoziție, s-a declarat gata să susțină un asemenea proiect, a spus vicepreședinta grupului, Julia Verlinden.

În partidul stângii radicale Die Linke consideră proiectul ca fiind „promisiuni găunoase”, în timp ce extrema dreaptă reprezentantă de AfD a respins categoric ideea.