Vameși și polițiști de frontieră, implicați în rețele de contrabandă cu Ucraina. Dosar în care s-au făcut peste 100 de percheziții

Şapte persoane, între care 2 poliţişti de frontieră şi 3 agenţi vamali, au fost reţinute şi cinci plasate sub control judiciar, în dosarul care vizează grupări ce aduceau produse de contrabandă din Ucraina, inclusiv pesticide, în cadrul căruia s-au făcut 137 de percheziţii. Bani, produse, pesticide, dar şi vehicile au fost descoperite în urma descinderilor, informează News.ro.

„La datele de 8 şi 9 mai 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus reţinerea a 7 inculpaţi (dintre care 2 poliţişti de frontieră şi 3 agenţi vamali) şi măsura controlului judiciar faţă de alţi 5 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită şi dare de mită, trafic de produse sau substanţe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanţe toxice şi abuz în serviciu”, a transmis, duminică, DIICOT.

Trei grupări infracționale

Potrivit procurorilor, în anii 2024 şi 2025, mai multe persoane, o parte dintre acestea având dublă cetăţenie, ucraineană şi română, au constituit trei grupuri infracţionale organizate, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale din comercializarea unor produse introduse în România prin contrabandă: ţigarete şi butelii conţinând agent refrigerant, respectiv pesticide.

„În acest context, în luna septembrie 2024 s-a probat desfăşurarea unei asemenea fapte de contrabandă, comisă în cadrul unui grup infracţional organizat, când prin PTF Siret, au fost introduse, pe lângă alte bunuri expuse la vedere, o mare cantitate de ţigarete, precum şi 20 de butelii de agent refrigerant, ce urmau să fie plasate pe piaţa din România, în mod ilegal”, au transmis procurorii.

Potrivit acestora, introducerea respectivelor bunuri din Ucraina în România a beneficiat de sprijinul funcţionarilor publici implicaţi în realizarea controlului de frontieră, aceştia efectuând un control superficial asupra mijlocului de transport, deşi, având în vedere cantitatea de mărfuri transportată sau natura lor, s-ar fi impus cel puţin descărcarea parţială a bunurilor, ceea ce ar fi condus la găsirea ţigaretelor şi a celor 20 de butelii cu agent refrigerant.

„De asemenea, în luna aprilie 2025, a fost probată comiterea unei alte asemenea infracţiuni, comise în cadrul unui grup infracţional organizat, constând în introducerea prin PTF Vicovu de Sus, prin sustragere de la control vamal, pe lângă alte bunuri, a unui număr de 210 butelii cu agent refrigerant. Şi de această dată, respectiva introducere de mărfuri a beneficiat de concursul funcţionarilor publici implicaţi în realizarea controlului de frontieră, care nu au verificat cele două autovehicule în care erau transportate mărfurile”, precizează procurorii.

Din cercetările efectuate în cadrul primului dosar penal a reieşit şi faptul că membrii grupării de criminalitate organizată au introdus, cu regularitate, din Ucraina în România, prin sustragere de la controlul vamal, atât ţigarete, cât şi o gamă diversă de alte bunuri şi mărfuri, a căror cantitate dovedea caracterul comercial.

„Astfel, s-a stabilit că pentru realizarea introducerii respectivelor bunuri, persoanele vizate de cercetări, în majoritate de cetăţenie ucraineană sau cu dublă cetăţenie româno-ucraineană, foloseau ca puncte de trecere a frontierei Siret şi Vicovu de Sus, din judeţul Suceava, şi Racovăţ, din judeţul Botoşani”, menţionează DIICOT.

Zeci de mașini cu marfă de contrabandă

În intervalul noiembrie 2024 – noiembrie 2025, a fost realizată oprirea a 23 de mijloace de transport ce au intrat în România din Ucraina prin cele 3 puncte de trecere a frontierei sus-menţionate, de fiecare dată fiind descoperite mărfuri a căror cantitate dovedeau un evident caracter comercial, care depăşeau în mod evident plafonul valoric maxim scutit de plata drepturilor vamale, sau care erau interzise.

„Din cercetările efectuate a rezultat şi faptul că, în anul 2025, unul dintre membrii grupării de criminalitate organizată a iniţiat şi constituit împreună cu alte persoane, un alt grup infracţional organizat, axat de această dată pe comiterea infracţiunii de contrabandă calificată cu produse sau substanţe toxice, respectiv pesticide, precum şi de trafic cu produse sau substanţe toxice”, se arată în comunicatul procurorilor.

În octombrie 2025 s-a probat introducerea fără drept, din Ucraina în România, a cantităţii de 400 de litri de pesticide, interzise pe teritoriul Uniunii Europene, cu concursul funcţionarilor publici implicaţi în controlul de frontieră, care au realizat o activitate formală.

Ulterior, s-a reţinut comiterea, în acelaşi grup infracţional organizat, a altor două fapte de trafic pe teritoriul României cu produse sau substanţe susceptibil a fi toxice.

În urma percheziţiilor efectuate în cursul zilei de 8 mai 2026, au fost găsite şi ridicate importante sume de bani, 155.920 ţigarete, pesticide, raticide de provenienţă ucraineană, insecticide, dar şi două autoturisme, bijuterii, obiecte de îmbrăcăminte, perechi de încălţăminte, poşete, parfumuri şi accesorii vestimentare purtând sigle şi etichete care imită mărci consacrate.