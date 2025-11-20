Vampire.Energy dezvoltă o platformă digitală de management, autentificare și plată interoperabilă pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice, printr-o finanțare europeană de 1.5 milioane de euro

Într-un moment în care infrastructura de e-mobilitate crește accelerat, antreprenorii Răzvan și Diana Grigore lansează, printr-o finanțare europeană nerambursabilă, unul dintre cele mai ambițioase proiecte românești dedicate digitalizării infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice. Noua tehnologie propusă introduce o arhitectură internă de comunicare asincronă, integrând toate protocoalele relevante din industrie și reunind într-o singură platformă: managementul complet în timp real al stațiilor, autentificarea avansată, reguli de gestionare a energiei din surse regenerabile, semnale de la operatorii de rețea electrică și mecanisme de plată complet interoperabile.

Platforma va permite gestionarea stațiilor de încărcare și a consumului, ușurând considerabil munca operatorilor (CPO), reducând costurile și eliminând problemele de integrare care încetinesc în prezent dezvoltarea infrastructurii electrice. Cu funcționalități modulare, modalități de plată moderne și o arhitectură concepută pentru extindere rapidă, proiectul poziționează România ca un potențial lider regional în digitalizarea mobilității electrice, un pas important către o infrastructură de încărcare mai rapidă, inteligentă și pregătită să scaleze.

