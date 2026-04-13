Vânt puternic în mai multe zone. Cum va fi vremea în București. Anunț de ultimă oră al meteorologilor

Vreme ploioasa si temperaturi scazute in timpul unui cod portocaliu de vant in Bucuresti, 3 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, luni, o atenţionare cod galben de vânt pentru judeţul Caraş-Severin, valabilă până miercuri, existând posibilitatea ca şi în alte regiuni să existe intensificări ale vântului.

Meteorologii anunță că va până pe 15 aprilie, ora 06:00, în judeţul Caraş-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 80…90 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi pe arii restrânse şi în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h, mai transmite ANM.

Cod galben de vânt în Caraș-Severin, în intervalul 13 aprilie, ora 10:00 – 15 aprilie, ora 06:00. Harta ANM

Vremea în Capitală

În intervalul 13 aprilie, ora 10 – 15 aprilie, ora 06, ANM preciează că pentru municipiul Bucureşti nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenţionare sau avertizare meteorologică.

De luni până marți la ora 09:00, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 16…17 grade, iar cea minimă de 4…6 grade.

De marți până miercuri la ora 06:00, cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40…45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 15…16 grade, iar cea minimă de 4…6 grade.