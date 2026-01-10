Vânzările Bibliei în Marea Britanie, la un nivel record. Care este explicația

Vânzările Bibliei în Regatul Unit au atins, în 2025, cel mai înalt nivel înregistrat până acum, crescând cu 134% față de 2019, până la aproximativ 6,3 milioane de lire sterline în valoare totală. Este un salt fără precedent, potrivit datelor din piața de carte, scrie The Guardian.

Această creștere neașteptată a generat întrebări printre librari și cercetători – de unde provin noii cititori și ce îi determină să cumpere Biblia, într-o eră în care religia organizată era considerată în general în declin?

„De la zero” către Biblie

Aude Pasquier, director de vânzări la librăria Church House din apropierea Westminster Abbey, spune că observă un număr tot mai mare de cumpărători care nu au avut până acum nicio legătură cu creștinismul – nici la școală și nici în familie. Ei vin „de la zero” către Biblie. Mulți dintre ei sunt tineri care caută să înțeleagă mai bine lumea și propria viață.

Un alt librar, Steve Barnet, observă că această dorință de spiritualitate pare să înceapă uneori prin intermediul influencerilor, care discută teme profunde despre viață și existență. Acest drum începe online, iar pe unii tineri îi conduce către texte religioase precum Biblia.

„O forță contra-culturală”

Sam Richardson, directorul executiv al SPCK Group, editură și organizație caritabilă creștină, consideră că schimbările sociale majore, pandemia de COVID-19, crizele globale, amenințările economice sau evoluțiile tehnologice sunt printre factorii care i-au determinat pe tineri să caute sens și răspunsuri la întrebări existențiale, ceea ce i-ar fi îndemnat spre lectură spirituală.

Richardson consideră că religia creștină – odată percepută ca demodată sau irelevantă într-o societate secularizată – poate fi acum privită ca o forță contra-culturală, un mod de a se împotrivi lipsei de sens percepute în cultura dominantă.

În plus, rețelele de socializare au făcut religia mai accesibilă și mai vizibilă: tinerii pot vedea poveștile spirituale ale altora într-un mod mult mai personal decât ar fi fost posibil acum două decenii, când era nevoie de prezență fizică la biserică.

Participarea la slujbele religioase

Creșterea interesului pentru Biblie pare să meargă mână în mână cu o creștere a participării la slujbele religioase, potrivit The Guardian.

Un raport al Bible Society arată că în Anglia și în Țara Galilor numărul persoanelor care merg la biserică a crescut cu 50% din 2018 până în 2024. Cea mai mare creștere este în rândul tinerilor de 18-24 de ani (de la 4% la 16% participanți lunar).

Tendința de interes reînnoit pentru Biblie nu este doar în Marea Britanice. În Statele Unite, vânzările Bibliei au atins în 2025 cel mai înalt nivel din ultimii 21 de ani, mai notează The Guardian.