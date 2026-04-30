Vânzările de polițe obligatorii pentru locuințe au explodat după anunțul că Poliția ar putea să-i amendeze pe proprietarii neasigurați

Vedere cu Bucureștiul de pe Foișorul de Foc, 13 septembrie 2024. Inquam Photos/ George Călin

Vânzările PAID Romania, societatea care emite polițe de asigurare obligatorie a locuințelor, au crescut puternic după proiectul de act normativ, prezentat de Profit.ro, conform căruia Poliția Română precum și personalul desemnat din cadrul Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ar urma să verifice dacă proprietarii au încheiată polița de asigurare obligatorie a locuințelor.

Proiectul, prezentat în premieră de Profit.ro la jumătatea acestei luni, prevede că Poliția Română, dar și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ar urma să verifice dacă proprietarii au poliță de asigurare obligatorie a locuințelor. În caz contrar vor aplica o amendă de până la 500 lei.

„După ce a apărut în spațiul public informația, am primit sute de telefoane în call center și vânzările au crescut puternic. Am avut în luna aprilie două-trei zile la rând cu vânzări de 20.000 de polițe.

