Vara asta, Timișoara se trăiește

Nu toate vacanțele trebuie planificate cu luni înainte. Uneori ajung două zile libere, o geantă mică și un oraș care știe ce să facă frumos cu vara.

Timișoara știe.

Desemnată Destinația Anului 2026 și premiantă la categoria „Orașe care inspiră”, Timișoara are vara aceasta tot ce îți trebuie pentru un city break reușit: festivaluri, concerte, filme, expoziții, terase, piețe istorice, plimbări pe malul Begăi și atmosfera aceea de oraș în care ajungi pentru un eveniment, dar rămâi pentru tot restul.

Vezi programul complet, recomandările de city break și ofertele de cazare aici:

https://visit-timisoara.com/ro/campaigns/vara-2025/

În aproape fiecare weekend, orașul are un motiv bun să te scoată din casă. JAZZx aduce muzica în centrul orașului, Festivalul Inimilor umple străzile de ritmuri și culoare, Ceau Cinema transformă serile de vară în seri de film, Ziua Timișoarei scoate orașul în stradă, iar Festivalul Codru duce energia verii mai aproape de natură.

Dar Timișoara nu e doar o listă de evenimente. E cafeaua băută încet în Piața Unirii, plimbarea printre clădiri colorate, o seară pe malul Begăi, o terasă găsită întâmplător, un muzeu, o galerie, o stradă pe care nu aveai de gând să intri și care devine partea ta preferată din weekend.

Aici nu trebuie să alergi cu lista în mână. Poți veni pentru un festival și să descoperi arhitectura. Poți veni pentru un concert și să rămâi pentru mâncare, terase și atmosfera relaxată. Poți veni cu prietenii, în cuplu sau cu familia. Cu plan sau fără.

Vara, Timișoara se trăiește afară. În piețe, în parcuri, pe terase, la concerte, la filme, pe malul apei. Are energie, dar nu te grăbește. Are destule lucruri de făcut cât să nu te plictisești și destulă relaxare cât să simți că ești în vacanță.

Așa că, data viitoare când cauți o idee de weekend, uită-te spre Timișoara.

Vino pentru evenimente. Rămâi pentru atmosferă.

Alege-ți weekendul de vară în Timișoara aici:

https://visit-timisoara.com/ro/campaigns/vara-2025/

Articol susținut de Visit Timișoara