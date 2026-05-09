Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern majoritar făcut de acesta

Rezumatul ultimelor zile este acesta: PNL și USR refuză să mai colaboreze cu PSD pentru că a votat moțiunea de cenzură. PSD vrea să refacă coaliția cu liberalii, dar fără Ilie Bolojan. UDMR insistă pentru revenirea la masa discuțiilor. Toată lumea exclude din calcule AUR.

La patru zile de la demiterea guvernului și o serie de discuții informale cu președintele Nicușor Dan, miza momentului rămâne obținerea unei majorități de 233 de parlamentari care să învestească un nou guvern. Iar acesta, deși nu își dorește guvern minoritar, ar putea fi obligat de voința partidelor să meargă spre un guvern minoritar PSD-UDMR.

Termenul este în câteva zile

Mutarea este așteptată săptămâna viitoare, potrivit surselor din formațiunile implicate în discuții. Mai departe, un termen pentru formarea unei echipe guvernamentale fiind estimat cel mai devreme într-o lună.

Nicușor Dan a finalizat o primă rundă de discuții informale cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au mers la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu a vorbit la telefon cu președintele, potrivit surselor HotNews. Fiecare i-a spus președintelui ce își dorește, iar Nicușor Dan a ascultat.

„E un joc de cine clipește primul”, a comentat un lider al fostei coaliții situația în care se află partidele acum. Toți acceptă că mingea e în curtea lui Nicușor Dan.

PSD mizează pe trădări în PNL

Social-democrații au anunțat că vor refacerea coaliției din care făceau parte alături de, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, dar fără Ilie Bolojan.

În discursul public, ei au pomenit și o a doua variantă: intrarea în opoziție. Acest scenariu însă nu este bine văzut în teritoriu întrucât PSD este partidul care are cei mai mulți primari – aproximativ 1600. O trecere în opoziție poate opri robinetul cu bani de la Guvern.

De asemenea, PSD se declară împotriva unui guvern minoritar. Pentru ca acest scenariu să fie evitat și noua coaliție să aibă peste 233 de voturi, PSD are nevoie ca măcar unul dintre PNL și USR să accepte să lucreze alături de ei, UDMR și minoritățile naționale.

Pentru moment, PNL și USR fac front comun și resping cu vehemență o întoarcere alături de PSD. Social-democrații spun că sunt decizii „emoționale” luate la „cald” și multe se pot schimba cu cât ne îndepărtăm de momentul moțiunii, motiv pentru care mai așteaptă.

PNL și USR au insistat că în Parlament este deja o majoritate formată din cei 281 de parlamentari care au votat moțiunea de cenzură. PSD respinge însă să intre la guvernare cu AUR și nu își dorește nici o susținere din partea grupurilor parlamentare mici – POT, PACE, S.O.S România – sau a parlamentarilor neafiliați.

PSD mizează pe liberalii care doresc continuarea guvernării, chiar dacă asta ar însemna reîntoarcerea la o colaborare cu partidul care le-a dărâmat guvernul pe care îl conduceau.

Olguța Vasilescu se îndoiește de legalitatea de partid a deciziei PNL

Acest lucru a fost exprimat public joi de către Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri din PSD, într-o conferință de presă la Craiova. Ea a pus sub îndoială cele două rezoluții adoptate de PNL marți seară.

„Decizia care s-a luat, din punctul nostru de vedere, este nestatutară, pentru că ar fi trebuit să se consulte şi celelalte structuri ale PNL pentru retragerea în Opoziţie. Aţi văzut ce consultare am făcut noi, în etape regionale, o consultare naţională, la care au participat toţi liderii partidului de la toate nivelurile, toţi primarii din România, toţi preşedinţii de consilii judeţene”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei face referire la faptul că decizia PNL a fost luată în Biroul Politic Național, unde au fost prezente doar 54 de persoane, și nu într-o consultare amplă a membrilor similară cu cea făcută de PSD când a decis retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan.

Concret, PSD mizează pe faptul că liberalii care au pledat pentru rămânerea la guvernare vor reuși să creeze o masă critică în partid. Dacă acest lucru nu se va întâmpla, planul B este să-i atragă pe cei nemulțumiți în bloc sau om cu om.

PNL, între opoziție și guvernare

Deocamdată, liberalii își susțin decizia de a rămâne în opoziție, excluzând să reia colaborarea cu PSD.

„PSD ar trebui să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni (…) PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție”, este decizia adoptată de PNL marți seară.

În acea ședință, Ilie Bolojan a propus intrarea în opoziție, iar această propunere a fost urmată de mai bine de trei ore de dezbateri. Au existat liberali care l-au aprobat pe premier. Printre ei se numără eurodeputatul Siegfried Mureșan, deputații Mircea Fechet, Dragoș Ciubotaru, Octavian Oprea sau Raluca Turcan.

„Rezoluția lui Bolojan” a fost votată de 50 din 54 de persoane la ședință. Deși au fost la dezbateri, Nicoleta Pauliuc, Hubert Thuma, Alexandru Popa și Ion Iordache nu au exprimat un vot.

La finalul ședinței, premierul Bolojan a ieșit în fața presei pentru a anunța deciziile. În spatele lui au stat mai mulți membri ai conducerii partidului, dar nu toți. Cătălin Predoiu se numără printre cei care au plecat înainte de declarația de presă. Prim-vicepreședintele PNL a declarat în două rânduri că partidul ar trebui să rămână la guvernare.

Nu a fost însă singurul, i s-au alăturat mai mulți șefi de organizații care au pledat pentru rămânerea la guvernare chiar și în condițiile în care asta înseamnă ca Ilie Bolojan să facă un pas în spate. De altfel, aceștia sunt cei pe care se bazează PSD ca să schimbe decizia din partid, având în vedere faptul că pot mobiliza primarii să facă presiune cu argumentul că opoziția înseamnă blocarea accesului la resurse, susțin surse din partid.

Cine sunt liberalii care au pledat în ședința PNL pentru continuarea guvernării cu PSD:

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL, președinte PNL Brașov

Nicoleta Pauliuc, prim-vicepreședintă PNL, senatoare de Ilfov

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte, ministru de Interne

Adrian Cozma, deputat, președinte PNL Satu Mare

Toma Petcu, președinte PNL Giurgiu,

Hubert Thuma, vicepreședinte, președinte PNL Ilfov

Ion Iordache, deputat, președinte PNL Gorj

Valeriu Iftime, vicepreședinte PNL, președinte PNL Botoșani

Alexandru Popa, vicepreședinte PNL, deputat, președinte PNL Brăila

Alina Gorghiu, deputată, PNL Argeș

Mircea Roșca, deputat, președinte PNL Prahova

Ciprian Dobre, deputat, președinte PNL Mures

Lucian Bode, deputat de Sălaj

Ionuț Stroe, deputat, președinte PNL sector 4

Rareș Bogdan, europarlamentar

PNL așteaptă ca PSD să facă primul pas spre guvernare

Deși decizia PNL este de a intra în opoziție, Ilie Bolojan a declarat în primul interviu acordat după adoptarea moțiunii de cenzură, la Observator, că PNL poate reveni la guvernare, dar nu în orice condiții.

„Este răspunderea PSD să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluție, trebuie să recunoască asta. Măcar e o chestiune de bun-simț să facă acest lucru”, a declarat Bolojan când a fost întrebat dacă va intra la guvernare într-o formulă care să îi permită să aibă încredere în parteneri.

Dacă social-democrații mizează pe contestatarii lui Bolojan, liberalii vor ca PSD să încerce să găsească o majoritate și să eșueze, să „clipească primii”, pentru că social-democrații exclud orice variantă care nu implică refacerea vechii coaliții. Apoi, să intervină și să formeze un Guvern minoritar alături de USR și UDMR.

Totuși, liberalii sunt conștienți de faptul că PSD nu va propune un premier care să nu treacă de votul de încredere al Parlamentului.

Ce spun liberalii care vor la guvernare

Liderii care susțin varianta intrării la guvernare merg pe un mesaj al responsabilității pentru țară.

„Decizia de intrare în opoziţie a fost foarte repede luată, poate nu a fost suficientă consultare. În PNL au fost decizii care au schimbat o decizie anterioară şi asta s-a întâmplat în toate partidele politice de pe scena politică atunci când s-a găsit o direcţie mai bună, un scenariu mai sănătos”, a spus Alina Gorghiu.

Cătălin Predoiu a declarat că prin prezența la guvernare, „poți să duci la îndeplinirea, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumitelor obiective pe care le ai”. „Un partid de 14% rămâne relevant dacă are premier”, a mai spus Predoiu.

USR merge în tandem cu PNL

USR face front comun cu PNL. În ultimele luni au luat decizii în oglindă, iar joi, Bolojan și Fritz au semnat un pact de angajament „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”.

Spre deosebire de PNL, USR exclude în unanimitate, cel puțin la nivel de discurs, reîntoarcerea la guvernare alături de PSD. „Noi când spunem ceva, asta și facem”, declara vineri Dominic Fritz într-o intervenție la Antena 3 CNN.

„Chiar credem că în acest moment soluția pentru România este să nu mai sacrificăm dorințele românilor pe altarul stabilității”, a mai declarat Fritz, după ce a acuzat PSD că vor să refacă modelul de guvernare Ciolacu-Ciucă.

De asemenea, pentru USR toate scenariile sunt pe masă, atât Guvernul minoritar, opoziția, dar și alegerile anticipate. „Nu ne e frică de anticipate și nici de opoziție. Președintele va chema la consultări pentru a asculta care sunt opțiunile noastre. Vom argumenta și în fața președintelui de ce nu mai putem continua cu PSD”, spunea liderul USR cu o zi înainte de votul moțiunii de cenzură.

UDMR exclude orice susținere de la AUR

Prin vocea lui Kelemen Hunor, UDMR s-a poziționat clar pentru formarea unui nou Guvern alături de PSD, PNL, USR. Acesta a fost și varianta pe care liderul UDMR i-a propus-o joi, la consultări, lui Nicușor Dan.

„Prima opțiune pentru noi este refacerea coaliției. Sigur, trebuie un om care poate fi acceptat de toată lumea, și de PNL și de PSD și de noi și de cei de la USR. Și probabil că acel om nu poate veni nici din PSD, nici din PNL, fiindcă atunci se pune problema pentru celălalt partid cum acceptă după această aventură”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Știrile ProTV.

Dar, el a explicat că mai există și o altă variantă – „un guvern minoritar cu o susţinere foarte fermă şi foarte transparentă şi pe un angajament minimal, cel puţin pe acest an, inclusiv închiderea proiectului de buget pe 2027”.

Linia roșie trasată de UDMR este susținerea venită din partea partidelor catalogate anti-occidentale, după cum le numește Nicușor Dan, în special AUR. Kelemen Hunor consideră că George Simion este anti-maghiar.

„Simion nu este nici suveranist, nici creștin – el este anti-maghiar! Nu vom uita că în Valea Uzului a dansat pe mormintele bunicilor noștri și nu vom uita nici sutele de procese cu care atacă limba noastră maternă, steagurile și simbolurile noastre”, a transmit Kelemen Hunor, în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2025.

De asemnea, liderul UDMR amintește pe încăptățânarea lui Ilie Bolojan: „Dumneavoastră am impresia că nu-l cunoașteți încă pe Ilie Bolojan. Nu va ceda. Credeți-mă, eu îl știu”.

Cum arată matematica parlamentară

Un Guvern format din PSD, UDMR, grupul Minorităților Naționale cu susținerea micilor grupuri parlamentare aduna 241 de voturi, dacă toți parlamentarii ar vota „pentru” învestirea Executivului, cu 8 mai multe decât cele 233 care sunt necesare.

În schimb, USR, PNL, UDMR și Minoritățile adună 182 de voturi. Ar mai avea nevoie de cel puțin 51 de voturi, pe care le-ar putea aduna tot de la parlamentarii POT, PACE, S.O.S România și neafiliați, care au în total 63 de voturi.

Numărul parlamentarilor după partid: