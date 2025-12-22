Varșovia, „primul oraș din lume complet protejat” de un sistem integrat de apărare aeriană, după ce Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului Patriot. Ambasadorul SUA: „Nimeni nu ar trebui să se pună cu Polonia”

Soldații Bundeswehr încarcă rachete pentru sistemul de apărare aeriană Patriot, pe 23 ianuarie 2025, în Polonia, la Rzeszow. Imagine ilustrativă. FOTO: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Polonia a atins capacitatea operațională completă a sistemului său de apărare antiaeriană Patriot, un moment important în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat joi ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, potrivit Radio Polonia.

Vorbind la Brigada a 3-a de rachete antiaeriene din Varșovia, la Sochaczew, Kosiniak-Kamysz a declarat că punerea în funcțiune a bateriilor Patriot de producție americană, în cadrul programului „Wisla”, reprezintă un „moment istoric” pentru capacitatea de apărare națională ale Poloniei.

„Aceasta este materializarea sistemului nostru integrat de apărare aeriană împotriva rachetelor, aeronavelor și dronelor”, a spus el, adăugând că alte 48 de lansatoare Patriot urmează să ajungă în Polonia în perioada 2027–2029.

Programul „Wisla”, principala inițiativă a Poloniei în domeniul apărării aeriene, este construit în jurul sistemelor de rachete Patriot, al radarelor LTAMDS și al rețelei de comandă IBCS. Etapele viitoare vor integra sisteme precum aeronavele F-35 într-o arhitectură unificată de apărare aeriană.

Ambasadorul Statelor Unite în Polonia, Thomas Rose, prezent la ceremonie, a lăudat rolul de lider al Poloniei în domeniul apărării aeriene.

„Chiar și Statele Unite nu dispun încă de un sistem complet operațional bazat pe IBCS, așa cum are Polonia”, a declarat el, numind Varșovia „primul oraș din lume complet protejat de un sistem integrat de comandă a apărării aeriene”.

„Polonia este acum la comandă. Nimeni nu ar trebui să se pună cu Polonia”, a adăugat Rose. „Dacă o face, ar fi o prostie.”

Ambasadorul american a avertizat însă împotriva unei relazări nejustificate, subliniind amenințările de securitate din vecinătatea imediată a Poloniei: „Polonia nu își poate permite gândirea de tip wishful thinking (n.r. speranțe nefondate), amenințările sunt prea aproape.”