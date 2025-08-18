Vârsta la care părinții ar trebui să discute cu copiii despre pubertate și efectele ei a scăzut! Noua recomandare a experților

La băieți, pubertatea durează între 3 și 4 ani, primele semne incluzând apariția părului axilar și facial, îngroșarea vocii. Acestea sunt momente în care părinții trebuie să fie prezenți și să le ofere explicații și sprijin/Foto: Shutterstock

Trecerea de la copilărie către viața adultă este o perioadă marcată de schimbări fizice și psihice foarte importante. Începerea pubertății este influențată de mulți factori printre care genetica familiei și starea nutrițională, pentru un copil subnutrit sau supraponderal momentul acestui debut fiind diferit. Pentru că astăzi copiii sunt expuși unei multitudini de informații, care abordează relațiile intime, multe dintre ele eronate, este esențial ca părintele să-i fie aproape și să-i ofere sprijinul de care are nevoie.

Într-un top al discuțiilor stânjenitoare dintre părinți și copii, cele referitoare la pubertate și ce implică ea ocupă probabil primul loc. Însă, este un subiect care face parte din fișa postului de părinte și nu trebuie ca subiectul să fie musai unul stânjenitor, mai ales dacă părintele este apropiat de copilul său și are o comunicare bună cu acesta.

Dezvoltarea copiilor, din ce în ce mai rapidă

Pubertatea se referă la procesul hormonal prin care o persoană face trecerea de la imaturitatea sexuală către maturitate, lucru care-i permite să aibă urmași biologici. În tot acest proces care durează câțiva ani, de regulă, sunt implicați mulți factori între care genetica și alimentația. Pubertatea este o perioadă de creștere rapidă: 20% din înălțimea adultă a unei persoane și 50% din greutatea sa adultă sunt dobândite în această perioadă.

Specialiștii recomandă ca până la vârsta de 8-10 ani copiii ar trebui să știe ce schimbări fizice și emoționale sunt asociate cu perioada pubertății.

Vârsta ar putea părea fragedă, însă părinții trebuie să țină cont de faptul că dezvoltarea fizică a copiilor este din ce în ce mai rapidă. Și există riscul ca mulți copii să experimenteze deja primele semne de pubertate – fetele în special – ca să nu mai punem la socoteală faptul că internetul abundă de informații nu neapărat corecte legate de acest subiect.

Copiii citesc, aud și văd tot felul de lucruri despre pubertate, schimbări corporale și sexualitate din tot felul de surse. Este posibil să obțină informații de la prieteni, de pe internet, de pe rețelele de socializare sau de pe filme. Și, cel mai probabil, nu toate informațiile sunt corecte sau nu reflectă valorile pe care părinții vor ca preadolescenții sau adolescenții lor să le aibă.

Discuțiile începute mai din timp dau rezultate mai bune

Vârsta medie la care băieții încep să aibă primele semne de pubertate este între 10 și 11 ani, dar poate fi și mai devreme – la 9 ani – sau mai târziu – la 15 ani. Și este complet normal, acest lucru trebuie să înțeleagă copilul, potrivit uclahealth.org.

Discuțiile referitoare la pubertate începute mai devreme ajută copilul să se simtă mai încrezător în sine și mai puțin anxios, arată studiul Parental communication on sexual and reproductive health issues to their adolescents and affecting factors at Asella town, Ethiopia: a community-based, cross-sectional study – Comunicarea parentală privind problemele de sănătate sexuală și reproductivă ale adolescenților, precum și factorii determinanți în Asella, Etiopia: un studiu transversal comunitar – publicat în 2022 pe site-ul National Library of Medicine (Biblioteca Națională de Medicină prezidată de Centrul Național de Biotehnologie Informatică al Statelor Unite ale Americii). Potrivit sursei anterior citate, părinții nu trebuie să trateze acest subiect ca pe „o mare discuție”, ci ca pe una absolut normală.

Conversațiile despre părțile corpului și funcțiile lor ar trebui să înceapă încă din copilărie. De regulă, cei mici sunt fascinați de corpurile lor, iar discuția poate fi o sursă de divertisment încă de la vârste fragede. Activități precum baia zilnică, alăptatul, urinatul, defecația pot oferi un punct de plecare în discuția referitoare la corpul uman și cum funcționează acesta – cu denumirile anatomice corecte – și de ce nu arătăm toți la fel. Oricât de stânjenitoare ar putea părea o astfel de discuție este mai bine ca ea să aibă loc mai devreme, cu informații corecte adaptate vârstei copilului decât mai târziu, când pubertatea este deja în desfășurare.

Informațiile oferite trebuie să fie cele corecte

La fete, pubertatea începe între 8 și 13 ani și durează între 2 și 5 ani. Primele semne sunt apariția părului pubian și axilar, modificări ale sânilor, de tipul ridicării și închiderii la culoare a zonei din jurul mamelonului, creșterea în înălțime, apariția ciclului menstrual.

La băieți, pubertatea durează între 3 și 4 ani, primele semne incluzând creșterea testiculelor, urmată de alungirea penisului și apariția părului pubian, axilar și facial, îngroșarea vocii, apariția ejaculării în timpul somnului.

Pe măsură ce apar aceste semne, are loc și un puseu de creștere accelerată în înălțime care se menține timp de câțiva ani. Unii băieți se pot confrunta și ei cu creșterea temporară a sânilor – numită și ginecomastie – mai ales dacă sunt supraponderali. Trebuie știut că această creștere este urmarea schimbărilor hormonale care au loc în organism și că, de regulă, mărirea în volum a sânilor la băieți se remite în câteva luni sau în câțiva ani de la debut.

Părinții ar trebui să nu aștepte ca copilul să inițieze discuția, subiectul referitor la schimbările corporale fiind unul delicat pentru un adolescent sau preadolescent. Răspunsurile la întrebări, dacă ele apar, trebuie să fie sincere și deschise cu accent că tot ce se întâmplă este absolut normal.

Părinții se pot găsi și în situația în care copiii lor au deja niște informații referitoare la pubertate, dar ele nu sunt foarte corecte, astfel că lucrurile trebuie lămurite. Un rol important pot avea și lecțiile de educație sexuală primite la școală.

Dacă adolescentul nu se simte confortabil să discute acest subiect cu părintele său, alternativa este ca el să fie ajutat să găsească acele surse de informații corecte, fie că este vorba despre site-uri de încredere, cărți, medicul pediatru sau un alt adult responsabil.

Explicații extinse și la celălalt sex

Un aspect important pe care părinții trebuie să-l aibă în vedere este acela de a insista asupra igienei corecte a copilului în această perioadă de transformare. Viteza și amploarea acestor transformări diferă de la o persoană la alta și unii copii se pot confrunta cu transpirații abundente sau cu apariția acneei și au nevoie să știe cum să gestioneze situațiile.

Și încă un lucru important: părinții trebuie să explice copiilor și schimbările care au loc în cazul celuilalt sex. Acest lucru stimulează empatia, reduc stigma și demontează miturile care din nefericire circulă încă.

Discuțiile deschise și oneste cu copilul referitoare la perioada pubertății sunt foarte importante pentru dezvoltarea lui. Ajută la construirea unei imagini de sine sănătoase, la căpătarea încrederii că toate schimbările intervenite în organism sunt firești, la dezvoltarea unor relații sănătoase cu ceilalți și la stabilirea granițelor personale normale. Și nu în ultimul rând la recunoașterea și semnalarea comportamentelor inadecvate și periculoase. Un mediu adecvat și de suport creat de părinți îi ajută pe copii să treacă de această perioadă dificilă cu încredere și respect față de ei înșiși și față de ceilalți.