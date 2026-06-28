Vastă operaţiune antiteroristă la Ankara înaintea summitului NATO, criticată de către ONG-uri de apărarea drepturilor omului

Presupuşi membri ai grupării Statul Islamic (ISIS) se află între persoane arestate, dar şi voluntari de la o fundaţie de mediu, majoritatea în vârstă de peste 60 de ani, o profesoară de economie, un jurnalist, avocaţi, studenţi şi sindicalişti, suspectaţi de legături cu diverse grupări de extremă stânga, în cadrul unei operaţiuni „antiteroriste”, la Ankara, înaintea unui summit NATO prevăzut la începutul lui iulie, relatează TFIm conform News.ro.

Această operaţiune ridică semne de întrebare cu privire la amploarea şi motivele ei.

Autorităţile de la Ankara afirmă că este vorba despre o operaţiune antiteroristă menită să asigure securitatea summitului NATO.

Însă ONG-uri de apărarea drepturilor omului acuză că aceste arestări au loc în contextul unor presiuni tot mai mari împotriva societăţii civile, presei şi mişcărilor de protest.

Ele susţin că aceste arestări au scopul să descurajeze orice critică publică odată cu apropierea summitului.

Împotriva majorităţii celor 178 de persoane încarcerate, parchetul a cerut plasarea în detenţie pe motiv că ele ar putea „comite un act terorist cu scopul de a prezenta Turcia drept o ţară asociată terorismului” înaintea summitului NATO.

Prefectura Ankarei a anunţat că interzice orice manifestaţii şi adunări în capitala Turciei în perioada 28 iunie-10 iulie.

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