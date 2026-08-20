Vaticanul trimite la Moscova un cleric de rang înalt pentru discuții cu Serghei Lavrov privind războiul din Ucraina

Kremlinul a afirmat joi că Rusia îi va primi pe toţi mediatorii internaţionali care pot contribui la soluţionarea politică a conflictului din Ucraina, indiferent că este vorba despre emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, a căror vizită nu a fost încă stabilită, sau despre arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, şeful diplomaţiei Vaticanului, care se va întâlni la Moscova săptămâna viitoare cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relatează agenţiile EFE şi Reuters, citate de Agerpres.

„Apreciem foarte mult eforturile tuturor ţărilor care exprimă dorinţa sinceră de a sprijini procesul de soluţionare a conflictului. Sunt puţine astfel de ţări, dar aceasta face ca eforturile lor să fie cu atât mai importante şi mai valoroase”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la conferinţa sa zilnică de presă.

Mediatorii SUA „sunt ocupați”

Acesta a menţionat că încă nu a fost stabilită data pentru o nouă vizită în Rusia a emisarilor preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

„Dar ei sunt întotdeauna bineveniţi la Moscova, sunt întotdeauna interlocutori bineveniţi pentru omologii lor ruşi, cu care menţin contactul, şi pentru preşedintele Putin”, a ţinut să adauge reprezentantul Kremlinul, care însă a remarcat faptul că mediatorii americani în prezent „sunt ocupaţi cu ale chestiuni de politică externă ale SUA”, referindu-se la Orientul Mijlociu.

Cât despre vizita pe care secretarul pentru afaceri externe al Vaticanului, Paul Richard Gallagher, o va efectua la Moscova între 25 şi 28 august, Peskov a spus că acesta nu are programată vreo întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin. Între timp, Ministerul rus de Externe a confirmat că oficialul Vaticanului se va întâlni cu şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov.

Peskov acuză Marea Britanie

Întrebat de presă despre tendinţa de oboseală a Occidentului faţă de conflictul din Ucraina, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a estimat că, „fără nicio îndoială, aceasta există”.

Cu toate acestea, a continuat el, „în Europa încă există un grup de ţări care îşi sporesc implicarea în acest război, implicarea lor directă, tehnologică, tehnică şi de alt fel”. Peskov a dat aici ca exemplu Regatul Unit, care în ultimele zile a recunoscut că a furnizat Ucrainei drone cu rază lungă de acţiune ce au fost folosite de armata ucraineană în atacurile împotriva infrastructurilor Rusiei, care a avertizat Londra asupra consecinţelor.

„Aceste ţări fac totul pentru a combate această oboseală, pentru a nu permite ca această oboseală să crească, încurajând prin toate mijloacele posibile ţările europene să continue acest război”, a mai remarcat purtătorul de cuvânt al lui Putin.

„Nu există motive de optimism”

„La ora actuală, din cauza poziţiei regimului de la Kiev, nu există motive de optimism pentru o soluţionare paşnică. Dinamica de pe front este bine cunoscută (…) Operaţiunea militară specială continuă”, a indicat el.

Reprezentantul Kremlinului a comentat şi declaraţiile recente ale fostului ministru ucrainean al apărării, Mihailo Fedorov, care a fost demis şi l-a contestat direct pe preşedintele Volodimir Zelenski, cerându-i acestuia să organizeze alegeri fără a le mai amâna invocând războiul cu Rusia.

„Regimul de la Kiev şi această arenă cvasi-politică a regimului de la Kiev sunt extrem de eterogene. Putem vedea acolo că mulţi dintre ei, în mod firesc, încearcă să pescuiască în ape tulburi”, a spus Peskov.

„Unii invocă democraţia şi normele democratice. Alţii nici măcar nu încearcă să facă asta. Dar, de jure, situaţia este exact aşa cum a afirmat în mod repetat preşedintele Putin”, a adăugat el, referindu-se la faptul că Rusia îl consideră pe Zelenski un preşedinte ilegitim, întrucât mandatul său s-a încheiat în mai 2024.