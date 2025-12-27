VIDEO „Văzute ultima dată înainte de întâlnirea cu o dronă Vampire”. Momentul în care două sisteme rusești Grad sunt spulberate de UAV-urile Baba Yaga, în Donețk

Un lansator multiplu de rachete autopropulsat „Grad” rusesc trage în direcția pozițiilor ucrainene. Imagine publicată pe 16 ianuarie 2025. FOTO: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Forțele ucrainene au distrus două sisteme rusești Grad, de lansare multiplă a rachetelor (MLRS), în regiunea Donețk, dând astfel o lovitură puterii de foc pe distanțe lungi de care dispun forțele ruse în estul Ucrainei, a anunțat armata Kievului.

Sistemele rusești Grad BM-21 au fost lovite, de sus, de puternicele drone Vampire – adesea poreclite „Baba Yaga” – în timpul unei operațiuni desfășurate marți, potrivit canalului de Telegram al unității militare ucrainene „Birds of Magyar”, scrie Kyiv Post.

Imaginile video cu atacul efectuat de aceste aparate fără pilot (UAV-uri) au fost publicate ulterior de Ministerul Apărării al Ucrainei pe rețeaua de socializare X.

„Pierdute: două sisteme rusești BM-21 Grad. Văzute ultima dată înainte de întâlnirea cu o dronă ucraineană Vampire”, a scris ministerul ucrainean, în mesajul care însoțește imaginile.

Atacul a fost efectuat de unități ale Brigăzii 414 de Sisteme Fără Pilot „Birds of Magyar” alături de forțele Batalionului Svoboda.

Înregistrarea video arată cum două lansatoare MLRS sunt lovite direct pe platformele lor de tragere.

Sistemele Grad pot lovi ținte aflate la o distanță de până la 20 de kilometri și se numără printre armele cele mai frecvent utilizate de armata rusă de la începutul invaziei pe scară largă.

Unitatea „Birds of Magyar”, cunoscută pentru loviturile de precizie efectuate cu drone, a fost formată în primele luni ale războiului de omul de afaceri ucrainean și luptătorul voluntar Robert Brovdi, cunoscut sub numele de „Magyar”.

Atacul reușit de forțele ucrainene au avut loc în timp ce Rusia continua atacurile asupra țintelor civile din toată Ucraina. În ajunul Crăciunului, forțele ruse au bombardat infrastructura și au vizat vehicule civile. În regiunea Cernihiv, din nordul Ucrainei, doi șoferi au fost uciși în atacuri cu drone. Infrastructura energetică a fost, de asemenea, avariată, ceea ce a provocat întreruperi de curent și a lăsat mulți locuitori fără căldură.