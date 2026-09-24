Vedete de la Hollywood, printre persoanele reținute la un protest împotriva lui Netanyahu la New York

Actrițele Susan Sarandon, din „Thelma & Louise”, și Hannah Einbinder, din „Hacks”, s-au numărat printre persoanele reținute de poliție, joi, la New York, în timpul unui protest împotriva premierului israelian, potrivit AFP.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din New York (NYPD) a declarat că agenții au intervenit în urma unor informații despre o „manifestație neprogramată”, în cadrul căreia protestatarii blocau o intersecție.

„Membrii Biroului pentru Relații Comunitare al NYPD au emis (…) avertismente, informând participanții că ar trebui să plece”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Aceștia au continuat să blocheze intersecția. Mai multe persoane care nu s-au conformat au fost luate în custodia autorităților”, a adăugat reprezentantul NYPD, fără să menționeze numărul exact al persoanelor reținute.

Protest anti-Netanyahu, joi, 24 septembrie 2026, la New York. Credit: SPENCER PLATT / Getty images / Profimedia



Manifestația a fost organizată de Jewish Voice for Peace, care se autodescrie pe site-ul său drept cea mai mare organizație din lume a evreilor care susțin Palestina. Protestatarii au afișat mesaje „Opriți înarmarea Israelului” și „Puneți capăt genocidului”.

Protestul a avut loc în ziua în care premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a adresat Adunării Generale a ONU. Zeci de emisari ai diferitelor delegații participante au boicotat discursul liderului israelian, părăsind sala în momentul în care acesta a luat cuvântul.

„Dacă mai există în această sală lași care nu și-au părăsit încă locul, să o facă acum”, a spus Netanyahu la începutul discursului său.

Sarandon a spus că pierde proiecte din cauza opiniilor sale politice

Susan Sarandon, ale cărei filme de succes includ și „The Rocky Horror Picture Show”, „Dead Man Walking” și „The Witches of Eastwick”, nu este străină de protestele împotriva războiului purtat de Israel în Fâșia Gaza.

În această lună, actrița americană le-a spus jurnaliștilor prezenți la Festivalul de Film de la Veneția că pierde proiecte din cauza opiniilor pe care le exprimă în spațiul public.

„Mi-au fost retrase în continuare filme, recent, pentru că există agenții care le spun oamenilor să nu mă angajeze încă. Dar asta este structura de putere”, a susținut ea.

„Cred că a existat o schimbare în ceea ce privește înțelegerea situației de către publicul larg, dar în industria mea există încă poziții foarte puternic susținute de persoane care sunt sioniști și care nu și-au schimbat atitudinea față de mine”, a spus Sarandon.

„Dar mi-am găsit familia, mi-am găsit oamenii și sunt bine”, a adăugat actrița.