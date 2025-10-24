Vedete NBA și mafioți arestați în cadrul unei operațiuni ilegale de jocuri de noroc

Un jucător și un antrenor NBA se numără printre zecile de persoane arestate în cadrul unei ample anchete FBI privind pariurile sportive ilegale și jocurile de poker presupus trucate, cu legături cu mafia, scrie BBC.

Jucătorul echipei Miami Heat, Terry Rozier, și antrenorul principal al echipei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, au fost numiți joi de procurorii federali în două rechizitorii separate.

Rozier, în vârstă de 31 de ani, se numără printre cele șase persoane arestate pentru presupuse nereguli legate de pariuri. Printre acestea se numără jucători NBA acuzați că au simulat accidentări pentru a influența piețele de jocuri de noroc.

Billups, un jucător din Hall of Fame care antrenează echipa Portland Trail Blazers din 2021, este una dintre cele 31 de persoane acuzate într-un caz separat de jocuri ilegale de poker care implică jucători retrași și mafioți.

Jim Trusty, avocatul echipei Miami Heat, unde joacă Terry Rozier.. Credit line: Phelan M. Ebenhack / AP / Profimedia

Cazul respectiv a scos la iveală o presupusă schemă de a atrage victimele să joace jocuri de poker trucate alături de vedete sportive de renume, înainte de le a fura milioane de dolari.

Potrivit autorităților, au făcut acest lucru folosind tehnologii precum lentile de contact speciale și ochelari care puteau citi cărți premarcate .

Într-un comunicat, NBA a declarat că Rozier și Billups au fost plasați în concediu imediat, în timp ce se analizează rechizitoriile federale.

„Tratăm aceste acuzații cu cea mai mare seriozitate, iar integritatea jocului nostru rămâne prioritatea noastră principală”, se arată în comunicat.

Avocatul lui Rozier a negat acuzațiile către CBS News, partenerul de știri al BBC din SUA, spunând: „Terry nu este un jucător care să fie implicat în așa ceva, nu se teme de luptă și așteaptă cu nerăbdare să câștige această luptă”.

El a apărut joi în fața instanței federale din Orlando, Florida, și a fost eliberat pe cauțiune după ce și-a pus casa din Florida – evaluată la 6 milioane de dolari – drept garanție, potrivit presei locale.

Billups a fost arestat în Portland, Oregon, și pus sub acuzare în instanță joi, potrivit presei locale. Se așteaptă ca acesta să pregătească și o cauțiune substanțială pentru eliberare.

Directorul FBI, Kash Patel, a ținut joi o conferință de presă cu alți procurori în Brooklyn, New York, unde a anunțat cele două rechizitorii. El a numit arestările „extraordinare” și a spus că a existat o „coordonare în 11 state”.

„Vorbim despre zeci de milioane de dolari în fraude, furturi și jafuri pe parcursul unei anchete care a durat mai mulți ani”, a spus el.

Procurorul american pentru districtul estic din New York, Joseph Nocella Jr., a declarat că toți inculpații sunt nevinovați până la dovedirea vinovăției, dar a avertizat: „Seria voastră de victorii s-a încheiat. Norocul vostru s-a terminat.”

Meciurile NBA sub supraveghere

Procurorii au declarat că primul caz a implicat jucători și asociați care ar fi folosit informații care nu erau disponibile publicului pentru a manipula pariurile pe platformele majore de jocuri de noroc.

Nocella a numit-o „una dintre cele mai îndrăznețe scheme de corupție sportivă de când pariurile sportive online au fost legalizate pe scară largă”.

Șapte meciuri NBA între februarie 2023 și martie 2024 au fost identificate ca făcând parte din caz. Se spune că Rozier ar fi fost implicat într-unul dintre Charlotte Hornets și New Orleans Pelicans, pe vremea când juca pentru Hornets.

Se presupune că Rozier i-ar fi spus unui prieten că va părăsi meciul mai devreme din cauza unei accidentări. Prietenul și asociații săi au plasat apoi pariuri sau i-au îndrumat pe alții să parieze „peste 200.000 de dolari” că Rozier va ieși de pe teren, au declarat procurorii.

A părăsit jocul după nouă minute, au spus ei, ceea ce a dus la profituri de zeci de mii de dolari din pariuri pentru cei implicați.

În timpul meciului, Rozier a jucat aproximativ nouă minute și a marcat doar cinci puncte din cauza unei dureri la piciorul drept, conform raportului oficial al meciului NBA.

Înainte de acel meci, a jucat în medie 35 de minute și a marcat aproximativ 21 de puncte pe meci.

„În momentul în care sezonul NBA începe, el va sta pe banca de rezerve, nu din cauza accidentărilor, ci din cauza integrității”, a declarat comisarul de poliție din New York, Jessica Tisch.

Avocatul lui Rozier, James Trusty, a declarat într-un comunicat că procurorii „par să se bazeze pe informațiile unor surse incredibile, în loc să se bazeze pe dovezi concrete ale unor fapte ilegale. Terry a fost achitat de NBA, iar acești procurori au reluat acel caz nefondat”.

Trusty a spus că îl reprezintă pe Rozier de mai bine de un an și a precizat că procurorii l-au informat că agenții FBI îl arestează pe jucător joi dimineață.

Fostul jucător NBA Damon Jones a fost, de asemenea, arestat în cadrul anchetei.

Se spune că Jones ar fi fost implicat în două dintre meciurile trucate – când Los Angeles Lakers s-au întâlnit cu Milwaukee Bucks în februarie 2023 și un meci din ianuarie 2024 între Lakers și Oklahoma City Thunder.

Pariurile sportive au fost interzise în majoritatea Statelor Unite din 1992 până în 2018, când Curtea Supremă a predat reglementarea acestei practici statelor.

De când a fost ridicată interdicția federală, pariurile sportive au explodat, ligile sportive majore și companiile media încheind acorduri cu firme de jocuri de noroc pentru a intra în industria de miliarde de dolari.

Jocuri de poker trucate și mafioți

Al doilea rechizitoriu anunțat joi îi privește pe 31 de inculpați, despre care se presupune că au participat la o schemă de trucare a jocurilor ilegale de poker și de furturi de milioane de dolari.

Cazul a implicat 13 membri și asociați ai familiilor mafiote Bonanno, Genovese și Gambino din New York.

Nocella a spus că victimele vizate au fost atrase să joace jocuri cu foști sportivi profesioniști, inclusiv Billups și Jones, în Las Vegas, Miami, Manhattan și Hamptons.

Victimele au fost „ușurate” cu zeci sau sute de mii de dolari pe meci, a spus el.

El a spus că inculpații au folosit „tehnologie foarte sofisticată”, cum ar fi mașini de amestecat cărți modificate, gata de fabricat, care puteau citi cărțile. Unii dintre inculpați au folosit lentile de contact și ochelari speciali pentru a citi cărți premarcate și o masă cu raze X care putea citi cărțile cu fața în jos.

„Ceea ce [victimele] nu știau este că toți ceilalți de la jocul de poker – de la dealer la jucători – erau implicați în escrocherie”, a spus Nocella.

Tisch a spus că atunci când oamenii refuzau să plătească, familiile de crimă organizată foloseau amenințări și intimidări pentru a-i determina să dea banii.

Acuzațiile includ jaf, extorcare, fraudă electronică, fraudă bancară și jocuri de noroc ilegale.

Oficialii au declarat că conspirația a înșelat victimele cu 7 milioane de dolari (5,2 milioane de lire sterline), una dintre ele pierzând 1,8 milioane de dolari.

„Acesta este doar vârful aisbergului”, a declarat Christopher Raia, directorul adjunct al biroului FBI din New York, adăugând că FBI lucrează zi și noapte pentru a se asigura că membrii familiilor mafiote „nu pot continua să facă ravagii în comunitățile noastre”.