Venezuela are petrol, dar și o datorie externă uriașă. Cine sunt „vulturii” care își așteaptă banii

Steagul Venezuelei pe un zid cu vopsea scorojită. Foto: DreamsTime.com

Capturarea președintelui Nicolas Maduro într-o operațiune americană a rea adus în prim-plan criza datoriilor din Venezuela, una dintre cele mai mari situații de neplată nerezolvată din lume, subliniază Reuters.

După ani de criză economică și sancțiuni din partea SUA care au izolat-o de piețele internaționale de capital, Venezuela a intrat în incapacitate de plată la sfârșitul anului 2017, după ce nu a onorat plățile pentru obligațiunile internaționale emise de guvern și de compania petrolieră de stat, Petroleos de Venezuela, cunoscută sub numele de PDVSA.

De atunci, dobânzile acumulate și creanțele legale legate de exproprierile din trecut s-au adăugat la principalul neplătit, umflând datoriile externe totale cu mult peste valoarea nominală a obligațiunilor inițiale.

Valoarea datoriei neperformate a Venezuelei a crescut de când președintele SUA, Donald Trump, a venit la putere în ianuarie 2025, speculatorii pariind pe posibilitatea unei schimbări politice ce ar însemna recuperarea unei părți a banilor.

Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume, depășind la acest capitol până și liderul OPEC, Arabia Saudită, da producția sa de țiței s-a prăbușit după ani de management defectuos și sancțiuni.

Citește și Decizia luată de grupul producătorilor de petrol OPEC+ după intervenția SUA în Venezuela

Venezuela are o datorie de două ori mai mare ca PIB-ul

Analiștii estimează că Venezuela are aproximativ 60 de miliarde de dolari în obligațiuni neplătite. Cu toate acestea, datoria externă totală, inclusiv obligațiile PDVSA, împrumuturile bilaterale și hotărârile arbitrale, se ridică la aproximativ 150-170 miliarde de dolari, în funcție de modul în care sunt calculate dobânzile acumulate și hotărârile judecătorești, potrivit analiștilor.

Fondul Monetar Internațional estimează PIB-ul nominal al Venezuelei la aproximativ 82,8 miliarde de dolari pentru 2025, ceea ce înseamnă un raport datorie/PIB cuprins între 180% și 200%.

O obligațiune PDVSA cu scadența inițială în 2020 a fost garantată cu o participație majoritară în rafinăria Citgo din SUA, care este deținută în ultimă instanță de PDVSA, cu sediul în Caracas. Citgo este un activ care se află acum în centrul eforturilor din instanță ale creditorilor de a recupera valoarea.

Multe datorii au ajuns la fondurile „vultur”

Anii de sancțiuni, inclusiv interdicția de a tranzacționa datorii ale Venezuelei, au făcut dificilă urmărirea celor care dețin aceste obligațiuni.

Cea mai mare parte a creditorilor comerciali este probabil constituită de deținători de obligațiuni internaționale, inclusiv companii specializate în datorii neperformante, cunoscute și drept fonduri „vultur”.

Printre creditori se află un grup de companii cărora li s-a acordat despăgubiri prin arbitraj internațional după ce activele lor au fost expropriate de Caracas.

Caracas are, de asemenea, creditori bilaterali, în principal China și Rusia, care au acordat împrumuturi atât lui Maduro, cât și mentorului său, fostul președinte Hugo Chavez.

Cifrele exacte sunt greu de verificat, deoarece Venezuela nu a publicat statistici complete privind datoria de ani de zile.

O soluție de restructurare ar putea veni de la FMI

Având în vedere multitudinea de creanțe, procedurile judiciare și incertitudinea politică, se preconizează că o restructurare formală va fi complexă și de lungă durată.

O soluționare a datoriei suverane ar putea fi ancorată într-un program al FMI care să stabilească obiective fiscale și ipoteze privind sustenabilitatea datoriei. Cu toate acestea, Venezuela nu a mai avut o consultare anuală cu FMI de aproape două decenii și rămâne exclusă de la finanțare de Fond.

Sancțiunile SUA reprezintă un alt obstacol. Din 2017, restricțiile impuse atât de administrațiile republicane, cât și de cele democrate au limitat drastic capacitatea Venezuelei de a emite sau restructura datoria fără licențe explicite din partea Trezoreriei SUA.

Nu este clar ce se va întâmpla cu sancțiunile SUA. Deocamdată, președintele Donald Trump a declarat că SUA vor „conduce” această țară producătoare de petrol.

Cât s-ar putea recupera din obligațiuni

Multe dintre obligațiunile emise de Venezuela și companiile sale se tranzacționează în prezent la valori între 27 și 32 de cenți pe dolar, potrivit datelor MarketAxess.

Analiștii Citigroup au estimat în noiembrie că ar fi necesară o reducere a principalului de cel puțin 50% pentru a restabili sustenabilitatea datoriei și a satisface potențialele condiții pe care le-ar pune FMI.

Conform scenariului de bază al Citi, Venezuela ar putea oferi creditorilor o obligațiune pe 20 de ani cu un cupon de aproximativ 4,4%, alături de o obligațiune cu cupon zero pe 10 ani pentru a compensa dobânzile restante.

Folosind ipoteza unui randament de 11%, Citi estimează valoarea actuală netă a pachetului la aproximativ 45 de cenți pe dolar, cu recuperări care ar putea crește până la 49 de cenți dacă Venezuela ar distribui instrumente financiare suplimentare, cum ar fi unele legate de petrol.

Alți investitori estimează o marjă mai largă. Aberdeen Investments a estimat în septembrie că a presupus inițial recuperări de aproximativ 25 de cenți pe dolar pentru obligațiunile venezuelene, dar că îmbunătățirea scenariilor politice și a sancțiunilor ar putea ridica recuperările la 30-35 de cenți, în funcție de structura oricărei tranzacții și de utilizarea instrumentelor legate de petrol sau de PIB.

Foto: Nikolai Grigorev | Dreamstime.com