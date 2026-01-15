Veniturile Rusiei din petrol și gaze, la un minim al ultimilor cinci ani. Au scăzut chiar mai mult decât estimările deja revizuite în jos

Veniturile din petrol și gaze la bugetul federal al Rusiei au scăzut cu 24% în 2025, atingând cel mai scăzut nivel după 2020, conform datelor oferite de Ministerul finanțelor de la Moscova, în condițiile în care prețurile petrolului au crescut, iar rubla s-a apreciat, potrivit Reuters.

Acestea sunt principala sursă de bani a Rusiei și reprezintă un sfert din veniturile bugetului federal, drenat de cheltuielile masive care au fost făcute în sectorul apărării și al securității de când a început campania militară a Kremlinului în Ucraina în februarie 2022.

Potrivit ministerului, veniturile din petrol și gaze au scăzut anul trecut la 8,48 trilioane de ruble (108,03 miliarde de dolari), față de nivelul de 11,13 trilioane de ruble din 2024.

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 18% în 2025, cea mai abruptă scădere anuală după 2020.

Venituri sub estimări

Veniturile au fost mai mici chiar și decât estimările revizuite în jos de Ministerul finanțelor, la 8,65 trilioane de ruble, care porniseră de la o prognoză inițială de 10,94 trilioane de ruble pentru 2025.

Veniturile din petrol și gaze ale Rusiei nu mai atinseseră niveluri atât de mici din 2020, când, pe fondul pandemiei de COVID-19 și al problemelor de pe piața petrolieră, scăzuseră la 5,24 trilioane de ruble.

Ucraina și susținătorii săi occidentali au declarat în repetate rânduri că vor să reducă veniturile din petrolul ale Rusiei pentru a forța al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume să pună capăt războiului lansat în februarie 2022.

În decembrie 2025, veniturile din petrol și gaze au scăzut la 447,8 miliarde de ruble, de la 790,2 miliarde de ruble în luna corespunzătoare a anului 2024. În noiembrie 2025 au fost de 530,9 miliarde de ruble.