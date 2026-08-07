Veolia finalizează înainte de termen prima etapă a proiectului de modernizare a Stației de Tratare a Apei Potabile Cerbureni, după una dintre cele mai complexe intervenții realizate în regim de urgență asupra unei infrastructuri critice

Veolia România a finalizat, înainte de termen, lucrările primei etape a proiectului de reabilitare și modernizare a Stației de Tratare a Apei Potabile Cerbureni, realizată în contextul stării de alertă generate de criza apei potabile.

Prima etapă a proiectului a vizat modernizarea unei infrastructuri critice care asigură alimentarea cu apă pentru aproximativ 40.000 de locuitori, fiind implementată fără întreruperea serviciului public.

Finalizat înaintea termenului contractual de 78 de zile lucrătoare, proiectul confirmă că modernizarea unor infrastructuri critice poate fi realizată într-un calendar accelerat, chiar și în condițiile menținerii în funcțiune a instalațiilor.

Veolia România a finalizat, înainte de termen, lucrările primei etape a proiectului de reabilitare și modernizare a Stației de Tratare a Apei Potabile Cerbureni din Curtea de Argeș, realizată la solicitarea autorităților locale în contextul stării de alertă generate de criza apei potabile. Finalizată înaintea termenului contractual de 78 de zile lucrătoare, această etapă a vizat modernizarea unei infrastructuri critice care asigură alimentarea cu apă pentru aproximativ 40.000 de locuitori din Municipiul Curtea de Argeș și din localitățile limitrofe. Lucrările au fost executate fără întreruperea serviciului public, cu excepția a două opriri programate, desfășurate pe timpul nopții, care au însumat doar 36 de ore.

Stația de Tratare Cerbureni – înainte

Investiția a fost demarată în regim de urgență pentru modernizarea unei instalații aflate într-o stare avansată de degradare, care nu mai putea asigura, în condiții optime, procesul de tratare a apei, ceea ce a determinat autoritățile locale să declare starea de alertă.

Stația de Tratare Cerbureni – după

Modernizarea a fost realizată în condiții deosebit de complexe, în condițiile în care stația a rămas în exploatare pe întreaga durată a șantierului. Pentru a menține continuitatea alimentării cu apă, intervențiile au fost etapizate pe cele două linii tehnologice și coordonate permanent cu procesul de tratare. Proiectul a mobilizat 7 echipe multidisciplinare și 82 specialiști din domeniile construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor electromecanice și automatizărilor, utilizând 60 utilaje și echipamente specializate.

„Prima etapă de modernizare a Stației de Tratare Cerbureni a însemnat mai mult decât o simplă înlocuire de echipamente. A fost o transformare a unei infrastructuri critice, realizată într-un timp foarte scurt și fără întreruperea alimentării cu apă. Acest proiect demonstrează că modernizarea infrastructurii esențiale poate avansa într-un ritm accelerat atunci când expertiza tehnică, planificarea și colaborarea funcționează împreună. Într-o perioadă în care investițiile în infrastructura de apă sunt o prioritate pentru România, rezultatele de la Curtea de Argeș oferă un exemplu concret că astfel de proiecte pot fi livrate eficient, cu impact imediat pentru comunitate”, au declarat reprezentanții Veolia România.

Proiectul a inclus reabilitarea completă a sistemului de filtrare prin înlocuirea integrală a crepinelor și a materialului filtrant, utilizarea unor componente noi din inox și polietilenă de înaltă densitate (PEHD), reconfigurarea instalațiilor tehnologice, revizia capitală a pompelor de spălare și înlocuirea suflantei utilizate în procesul de oxigenare. Au fost modernizate sistemele de automatizare și control, iar într-o etapă ulterioară stația va beneficia și de integrarea convertizoarelor de frecvență, soluție care va contribui la reducerea consumului de energie și la creșterea eficienței operaționale.

Complexitatea proiectului a fost amplificată de starea reală a instalațiilor, constatată după deschiderea echipamentelor tehnologice. În timpul intervențiilor, echipele Veolia au identificat peste 800 de elemente-suport din interiorul filtrelor, complet distruse de coroziune, care nu puteau fi evaluate anterior și care au necesitat înlocuire individuală, fără revizuirea graficului de execuție și fără prelungirea termenelor contractuale.

În paralel, procesul tehnologic al stației a fost refăcut aproape integral. Au fost înlocuite sistemele de filtrare, conductele tehnologice, echipamentele de spălare și instalațiile de oxigenare, iar procesele de monitorizare au fost digitalizate. Dacă înainte controlul se baza în mare parte pe verificări manuale, stația dispune acum de senzori și analizoare care urmăresc în timp real calitatea apei în principalele etape ale procesului de tratare. Primele rezultate sunt deja vizibile: turbiditatea apei filtrate a ajuns la aproximativ 0,3 NTU, comparativ cu valorile de ordinul zecilor de NTU înregistrate înainte de începerea intervenției.

Prin implementarea noilor soluții, stația beneficiază din acest moment de un proces de operare mai sigur, mai eficient și mai predictibil, capabil să răspundă mai bine cerințelor actuale și viitoare ale serviciului public de alimentare cu apă.

Stația de Tratare Cerbureni – după

DESPRE VEOLIA

Grupul Veolia este lider global în transformarea ecologică. Cu 215.000 de angajați pe cinci continente, Grupul dezvoltă și implementează soluții concrete care contribuie la protejarea sănătății publice, reducerea poluării și creșterea competitivității economice a industriilor și a comunităților. Prin expertiza sa în gestionarea apei și în tehnologiile pentru apă, gestionarea deșeurilor – inclusiv a deșeurilor periculoase – și energia locală, precum și prin utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, Veolia contribuie la reducerea emisiilor de carbon, combaterea poluării și regenerarea resurselor. În 2025, Grupul Veolia a furnizat apă potabilă pentru 110 milioane de persoane și servicii de canalizare pentru 97 de milioane de persoane, a produs 45 de milioane de megawați-oră de energie și a tratat 64 de milioane de tone de deșeuri. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE, Fortune 500, SBF 120) a înregistrat venituri consolidate de 44,4 miliarde de euro în 2025. www.veolia.com

În România, Veolia oferă soluții de management al apei și energiei. Cu peste 3.600 de angajați, compania acționează strategic la nivel local pentru a implementa servicii esențiale la cele mai înalte standarde de calitate și pentru a susține dezvoltarea orașelor inteligente, deservind peste 2,1 milioane de consumatori. În cei peste 25 de ani de activitate, Veolia România a avut un impact economic direct de peste 2,31 miliarde de euro.

Articol susținut de Veolia