Verdictul dur al creatorului „Star Wars” despre AI: „Oamenii nu pot, nu suntem atât de deștepți”

Regizorul George Lucas a lansat un avertisment pentru industria cinematografică, afirmând că refuzul de a folosi inteligența artificială este ca și cum ai alege trăsura în locul mașinii, potrivit Euronews.com.

Într-un interviu acordat recent publicației „A Rabbit’s Foot”, creatorul seriei „Star Wars” a fost întrebat despre rolul inteligenței artificiale în realizarea filmelor.

Discuția vine în contextul unei dezbateri tot mai aprinse care continuă să divizeze industria cinematografică, după reacțiile negative la susținerea de către Martin Scorsese a unei firme de IA în scopul realizării scenariilor ilustrate.

În timp ce unii actori și regizori consideră inteligența artificială o amenințare existențială pentru artă, deoarece a fost antrenată pe opere create de oameni fără consimțământul lor, Lucas a respins aceste îngrijorări.

„Inteligența artificială înseamnă că ne este mult mai ușor să realizăm filme. E ca și cum ai sta aici și ai spune: «Păi, eu cred că trăsura trasă de cai e de fapt soluția ideală. Mașinile astea se strică, au nevoie de benzină, au tot felul de probleme și, în curând, le vor transforma în tancuri, iar apoi vor ucide oameni. E groaznic.» Nu poți face nimic în privința asta. Ăsta e progresul, ăsta e viitorul”, a declarat George Lucas.

El a adăugat: „Dacă vrei ca inteligența artificială să-ți spună când ceva este fals și de unde provine, ea poate face asta. Oamenii nu pot, nu suntem atât de deștepți. Ideea de bază este că ești o ființă umană, ești responsabil pentru ceea ce spui și ceea ce faci, iar dacă faci ceva ilegal, ar trebui să fii pedepsit pentru asta. Orice ai face, ar trebui să fii recunoscut. Este exact ca în viața reală.”

Comentariile lui Lucas au stârnit un val de critici pe platforma X. Utilizatorii au numit analogia cu trăsurile o „prostie” și au subliniat că proiectele regizorului se împotmolesc atunci când este înconjurat doar de oameni care îi dau mereu dreptate.

Un regizor de renume îl contrazice

În opoziție cu opiniile lui Lucas, regizorul câștigător al premiului Oscar, Christopher Nolan, și-a împărtășit recent gândurile cu privire la IA și viitorul cinematografiei. El a afirmat că este încrezător că generațiile mai tinere vor continua să respingă „porcăriile generate de IA” și vor păstra o apreciere pentru efectele practice.

Nolan a spus că a observat o „respingere rapidă și generalizată a unui salt tehnologic presupus fundamental” în rândul tinerilor cineaști, adăugând că cei patru copii ai săi au o reacție „imediată și dură” față de IA.

„Judecata lor asupra «porcăriei generate de IA» a fost imediată și dură. Ei o văd foarte repede așa cum este – și le este mult mai ușor să o identifice, deoarece aceasta a luat naștere dintr-o lume online pe care o cunosc foarte bine. Și, deși asta nu înseamnă că fiecare aspect al tehnologiei este inutil sau lipsit de sens, în domeniul cinematografiei apare exact la momentul nepotrivit”, a explicat Nolan.

Regizorul a susținut că, după ani de orientare către medii puternic virtuale, în prezent se asistă la un interes reînnoit pentru forme de povestire mai tactile, mai reale.