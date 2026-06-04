Verdictul unui politolog despre eventualul Cabinet Tomac, în presa internațională: Probabil că nu va fi un guvern de lungă durată

Președintele centrist al României, Nicușor Dan, l-a desemnat joi pe consilierul său, Eugen Tomac, în funcția de prim-ministru, în încercarea de a pune capăt unei crize politice care a blocat procesul decizional, a pus în pericol accesul țării la fondurile UE și a dus leul la niveluri record de depreciere, scrie agenția de presă Reuters, în relatarea deciziei anunțate la Palatul Cotroceni.

O largă coaliție proeuropeană s-a destrămat în urmă cu o lună, când cel mai mare partid din cadrul acesteia, Social-Democrații (partid de stânga), și-a retras sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan și s-a aliat cu opoziția de extremă-dreapta într-un vot de neîncredere, notează Reuters.

Prăbușirea guvernului la mai puțin de un an de la preluarea puterii a pus în pericol eforturile de reducere a celui mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană și a pus, de asemenea, în pericol ratingul suveran al țării.

Tomac, în vârstă de 44 de ani, membru al Parlamentului European și lider al unui partid care nu face parte din legislativul românesc, va avea la dispoziție 10 zile pentru a forma un guvern și a obține un vot de încredere în Parlament.

Cabinetul său va fi format din tehnocrați, întrucât partidele nu au reușit să formeze o nouă coaliție care să poată obține o majoritate parlamentară.

„Pentru că partidele nu s-au înțeles, singura soluție posibilă este un prim-ministru independent de partidele parlamentare”, este citat Nicușor Dan spunând.

Dan a precizat că prioritățile unui nou guvern ar trebui să fie menținerea unei poziții prooccidentale, păstrarea stabilității financiare, aplicarea reformelor pentru asigurarea fondurilor UE și clarificarea planurilor bugetare pentru 2027.

Decizii grele în față

Dacă va fi confirmat, atunci noul guvern va trebui să implementeze rapid reforme pentru a accesa fonduri de redresare și reziliență ale UE în valoare de aproximativ 8,6 miliarde de euro înainte de data limită stabilită de Bruxelles, în luna august, și să se asigure că reducerea deficitului continuă și după 2026, mai comentează prestigioasa agenție internațională de presă.

Însă cabinetul lui Tomac va avea probabil dificultăți în a obține sprijinul unui parlament fragmentat pentru reforme controversate, inclusiv proiectul de lege care stabilește criteriile privind modul în care ar trebui plătite salariile din sectorul public (legea salarizării).

Nominalizarea lui Eugen Tomac „este o primă încercare, nu avem garanții că va trece de parlament sau că s-a negociat o majoritate”, a declarat Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, pentru Reuters.

„Chiar dacă va fi confirmat, probabil că nu va fi un guvern de lungă durată”, a mai spus politologul.

Următoarele alegeri parlamentare din România sunt programate abia în 2028. Țara nu a organizat niciodată alegeri anticipate, iar analiștii spun că probabilitatea ca acestea să aibă loc acum este mică, întrucât Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune de extremă-dreapta din opoziție, conduce în sondajele de opinie, mai scrie agenția de presă.