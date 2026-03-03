Verificarea documentară ANAF: Cadrul legal este „deficitar” și „insuficient reglementat”. Ce trebuie să știe antreprenorii (consultant)
Deși verificarea documentară este prezentată ca o procedură mai puțin invazivă, un consultant fiscal atrage atenția că desfășurarea ei într-un „cadru legal deficitar și insuficient reglementat” poate conduce la abordări discreționare în practica fiscală de zi cu zi.
Sursă foto: Dreamstime.com
