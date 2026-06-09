Veste neașteptată despre livrările de petrol prin Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic. Cea mai nouă evaluare de la Washington

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a afirmat marți că traficul naval din Golful Persic și exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz sunt în creștere, chiar dacă Washingtonul și Teheranul se străduiesc să ajungă la un acord privind încetarea conflictului care durează deja de peste trei luni și care a afectat întreaga regiune a Orientul Mijlociu, informează Reuters.

„Aș spune că (transporturile) cresc foarte semnificativ”, a spus Wright când a fost întrebat cum decurge traficul naval prin strâmtoare comparativ cu acum o săptămână sau două.

El a afirmat că exporturile de petrol prin strategica strâmtoare și Golful Persic au crescut și „vor continua să crească”.

Wright a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe a Atlantic Council și a adăugat că va fi nevoie de multe luni pentru revenirea la fluxurile normale de energie și de materiale critice, precum sulf, heliu și lubrifianți, odată ce se va ajunge la o pace durabilă.

Circulația navelor prin strâmtoare a fost în mare parte blocată după declanșarea atacurilor SUA și ale Israelului asupra Iranului, de la sfârșitul lunii februarie, întrerupând aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate (GNL). Însă, de atunci, unele nave au început să tranziteze strâmtoarea care mărginește Iranul, adesea cu transpondere oprite și sub acoperirea întunericului.

Întreruperile fluxurilor normale au declanșat o creștere a prețurilor globale la energie, destabilizând economiile din întreaga lume și creând o vulnerabilitate politică pentru președintele american Donald Trump și Partidul Republican în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului („midterms”) din noiembrie.

Washingtonul a făcut presiuni pentru un acord de pace cu Teheranul care să includă redeschiderea completă a strâmtorii.

Prețurile globale ale petrolului Brent au scăzut cu peste 3% marți, la 91,34 dolari pe baril, după ce Iranul și Israelul și-au încetat atacurile reciproce, în urma unui apel al lui Trump, deși ambele părți au avertizat că ar putea relua ostilitățile.

Wright a afirmat că prețul petrolului nu a crescut mai mult în timpul războiului, în parte deoarece stocurile globale, în special în China, erau „mai mari decât ne-am fi așteptat”. El a spus că importurile de petrol ale Chinei au scăzut cu aproximativ 4 milioane de barili pe zi în luna mai, pe măsură ce țara a redus stocurile, dar a adăugat că această schimbare nu reprezintă o scădere a cererii determinată de preț.