Veștea spune că s-a întâlnit cu „viitorul ministru de Externe” pentru un demers special: „Este un veritabil proiect de țară”

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat sâmbătă că s-a întâlnit cu „viitorul său ministru de externe”, Luca Niculescu, cu care a discutat despre aderarea României la OCDE și despre programul de guvernare cu vrea să vină în fața Parlamentului.

Mesajul de pe Facebook al premierului desemnat vine după o postare similară de vineri cu „actualul și viitorul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare”.

Luca Niculescu a fost propunerea de ministru de externe și a lui Eugen Tomac, care a renunțat la mandatul de a forma Guvernul primit de la Nicușor Dan, care l-a propus imediat apoi pe Veștea.

Niculescu este secretar de stat în MAE și coordonatorul național care gestionează direct procesul de aderare a României la OCDE. A fost și ambasadorul României în Franța.

Mesajul lui Veștea vine în contextul în care are dificultăți în a constitui majoritatea de care are nevoie pentru a fi învestit ca premier de parlament. De asemenea, PNL va avea duminică un congres extraordinar prin care să fie aleasă o nouă conducere și un nou statut și, posibil, să deschidă calea spre excluderea lui Veștea care nu a respectat decizia conducerii liberale de a renunța la mandatul de a forma guvernul primit de la Nicușor Dan.

Mesajul transmis sâmbătă de Veștea:

„A treia ancoră externă pentru România după UE și NATO o reprezintă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aderarea la OCDE va aduce cu sine stabilitate, credibilitate și predictibilitate economică pentru România. Acestea se traduc, la rândul lor, prin investiții mai mari și mai bune, dar și printr-o veritabilă școală de bună guvernanță.

Am discutat despre aceste lucruri cu domnul Luca Niculescu, actualmente coordonator pentru procesul de aderare a României la OCDE și viitor ministru de Externe în Guvernul pe care îl voi conduce. Cu ocazia acestei întâlniri, am lucrat și pe varianta finală a programului de guvernare pe care intenționez să-l prezint Parlamentului.

Ambiția mea este ca, în cel mai scurt timp posibil, să finalizăm procesul de aderare la OCDE. Să intrăm astfel în acest club al celor mai dezvoltate 38 de state ale lumii, care reprezintă aproximativ 60% din PIB-ul nominal la nivel global.

Finalizarea acestui demers reprezintă un veritabil proiect de țară și vom face tot ce ține de noi pentru a atinge acest obiectiv care întrunește consens la nivelul societății românești.

În mod evident, inclusiv din această perspectivă, pentru un dialog susținut și echilibrat, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline.”