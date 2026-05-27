Vești proaste pentru iarna viitoare: toate facturile la încălzire se vor scumpi

Contextul geopolitic, dar și gradul redus de umplere a depozitelor autohtone și europene, cel mai mic din ultimii 5 ani, pun presiune pe prețurile gazelor, ceea ce va conduce la o majorare în această iarnă a facturilor tuturor consumatorilor, fie casnici, fie non-casnici, dar și a celor la încălzire.

Gradul de umplere a depozitelor de gaze din UE este în prezent de 36,7%, cel mai redus din ultimii ani, situându-se sub cel din 2022, când a început războiul din Ucraina, conform analizei Profit.ro.

România stă și mai prost, cu un grad de umplere a depozitelor de 33,5%, cu peste 3 puncte procentuale sub cel mediu UE.

