Viața după adulter. Poți continua doar de dragul copiilor cu un partener infidel?„Adulterul soțului meu a fost o nebunie de moment”

Ai aflat că soțul te înșală. Ești pusă față în față cu adulterul și simți cum căsnicia ta se destramă de la o zi la alta. Cu greu poți pune în cuvinte amestecul de furie, teama și disperare care te-a cuprins când ai aflat că ești înșelată. Ce faci? Rămâi de dragul copiilor și nu îți pui problema divorțului sau iei copiii și pleci? Și, dacă alegi să treci peste adulter, ce urmează? Discuți, îl ierți, el îți promite că nu mai face, dar tu stai permanent cu teama că oricând te poate înșela din nou? Iar el, când o va comite din nou, va avea grijă să nu cumva să-l mai prinzi?

Poți continua doar de dragul copiilor să trăiești alături de un om care ți-a fost infidel? Haideți să citim mărturiile unor soții și mame care au fost înșelate de soți și să aflăm ce recomandări ne face psihoterapeutul György Gáspár pentru situația în care adulterul ne intră în casă.

Viața după adulter: „Adulterul soțului meu a fost o nebunie de moment”

Ioana are 29 de ani. E căsătorită de cinci ani cu băiatul de care s-a îndrăgostit în liceu. Erau niște copii când au început să se iubească. S-au maturizat împreună, au mers la aceeași facultate, s-au angajat la aceeași firmă, apoi au făcut nunta și de trei ani sunt părinți. Acum doi ani, când Ioana se afla încă în concediu de creștere a copilului, într-o plimbare prin oraș, a decis să-și viziteze soțul la locul de muncă. Nu numai că nu l-a găsit, (era normal, era în timpul prânzului și el plecase să ia masa la un restaurant din zonă), dar un calculator lăsat deschis poate să spună multe. Era calculatorului lui, cu mail-ul deschis și o conversație cu o anume doamnă. Așa a aflat unde ia el masa chiar în acel moment. Ioana l-a sunat imediat să afle unde e și ce face: ieșise să mănânce cu un coleg.

A urmat un episod urât de care Ioana nu e prea mândră (s-a dus acolo și a făcut scandal). Apoi a urmat o perioadă urâtă. „Inițial, plecasem acasă hotărâtă să îmi fac bagajele, dar nu prea aveam unde să mă duc. La ei mei, nu aveam chef pentru că n-aveam putere să le dau explicații, iar la vreo prietenă… Toate sunt căsătorite, au soți, copii, și să mai primească cineva și cu un copil mic după mine, care urla nopțile, nu era chiar atât de simplu”. A rămas acasă. A venit și el seara târziu, „ca un câine, cu coada între picioare”. Nu i-a vorbit trei săptămâni. El îi cerea iertare, îi spunea că o iubește, îi spunea copilului că o iubește pe mama lui, îi lăsa bilete scrise. Și-au revenit la normal când copilul a făcut o enterocolită care i-a ținut în spital vreo două săptămâni. Abia atunci Ioana a început să comunice cu el, printr-un SMS prin care îl anunța că sunt internați la Grigore Alexandrescu.

