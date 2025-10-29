Viața lui Brigitte Macron s-a „deteriorat” după presupusa hărțuire cibernetică, spune fiica sa

Fiica lui Brigitte Macron a declarat în fața unui tribunal din Paris că hărțuirea mamei sale de pe internet i-a afectat negativ sănătatea și condițiile de viață..

Tiphaine Auzière, în vârstă de 41 de ani, este fiica vitregă a președintelui francez Emmanuel Macron.

Ea a depus mărturie în a doua și ultima zi a procesului a 10 persoane acuzate că au răspândit afirmații nefondate cu privire la genul și sexualitatea lui Brigitte Macron.

Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, a fost mult timp ținta unor teorii ale conspirației care susțin că ar fi o femeie transgender.

„Este important să fiu aici astăzi pentru a exprima durerea prin care a trecut mama. Am vrut să povestesc cum a fost viața ei din momentul în care a început să fie ținta acestor atacuri”, a declarat dna Auzière.

Emmanuel și Brigitte Macron, baie de mulțime la Touquet, Foto: JB Autissier / Panoramic / Bestimage / Profimedia

Ea a adăugat că a observat o schimbare și o „deteriorare” a sănătății mamei sale de când au început să circule afirmații cu privire la sexul și sexualitatea ei.

Doamna Macron „a trebuit să fie atentă la alegerile sale vestimentare, la postura sa… Știe perfect că imaginea ei va fi folosită pentru a susține aceste teorii”, a declarat doamna Auzière.

Ea a spus că nu a trecut o zi fără ca afirmațiile să nu fie raportate cumva mamei sale – „chiar și de către cineva cu intenții bune și care o înțelege”.

Deși mama ei „învățase să trăiască cu asta”, a spus dna Auzière, ea a suferit repercusiunile asupra nepoților ei, care erau batjocoriți la școală.

Procurorii solicită pedepse cu închisoarea cu suspendare de la trei luni la 12 luni pentru acuzați și amenzi de până la 8.000 de euro (9.300 de dolari).

Inculpații au vârste cuprinse între 41 și 65 de ani. Unul dintre ei – un bărbat pe nume Aurélien Poirson-Atlan – este acuzat că le-a spus celor 200.000 de urmăritori online că doamna Macron este o femeie transgender și că diferența de vârstă de 24 de ani dintre ea și Emmanuel Macron echivalează cu „pedofilia”.

Domnul Poirson-Atlan a declarat marți instanței că este un „satirist” care a dorit doar să prezinte „un punct de vedere diferit de cel al mass-media”.

Alte două inculpate – autointitulata jurnalistă independentă Natacha Rey și clarvăzătoarea Amandine Roy – au fost deja găsite vinovate de calomnie anul trecut, pentru că au susținut că prima doamnă a Franței nu a existat niciodată și că fratele ei și-a schimbat sexul și a început să-i folosească numele. Ulterior, acestea au fost achitate de o curte de apel.

Alți inculpați au declarat, de asemenea, că și-au exercitat „libertatea de exprimare”. Unul dintre ei a solicitat președintelui Macron să publice fotografii cu Brigitte Macron însărcinată pentru a dovedi că este o femeie biologică.

Soții Macron au declarat deja că vor prezenta astfel de dovezi în cadrul procedurilor judiciare împotriva influenceriței americane de extremă dreapta Candace Owens.

Owens și-a promovat în repetate rânduri opinia că Brigitte Macron este bărbat, iar în martie 2024 a susținut că își va pune în joc „întreaga reputație profesională” legat de această acuzație.

La începutul acestui an, avocatul soților Macron în acest caz, Tom Clare, a declarat pentru BBC că cuplul va prezenta dovezi fotografice și științifice unei instanțe americane pentru a demonstra că doamna Macron este femeie.

„Este incredibil de supărător să te gândești că trebuie să te supui, să prezinți acest tip de dovezi”, a spus el.

Brigitte Macron l-a întâlnit pentru prima dată pe actualul ei soț când aceasta era profesoară la liceul său.

Cuplul s-a căsătorit în 2007, când domnul Macron avea 29 de ani, iar doamna Macron 54.