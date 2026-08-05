Vicecancelarul Germaniei vrea interzicerea AfD. Partidul conduce în sondajele din mai multe landuri

Vicecancelarul german, ministrul de finanţe Lars Klingbeil, şi-a exprimat susţinerea faţă de posibilitatea iniţierii unui proces de interzicere a partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), formaţiune care continuă să crească în sondaje, ajungând chiar pe primul loc în cele efectuate în landuri unde vor avea loc anul acesta alegeri regionale, relatează miercuri agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Într-un articol publicat în săptămânalul Die Zeit, vicecancelarul Lars Klingbeil, care este şi vicepreşedinte al Partidului Social-Democrat german (SPD), a susţinut de asemenea menţinerea „cordonului sanitar” prin care formaţiunile progresiste pro-UE de centru-dreapta şi centru-stânga menţin izolat partidul AfD prin refuzul oricărei alianţe cu acest partid de orientare conservatoare, eurosceptică şi anti-migraţie.

Cordonul sanitar „trebuie să împiedice duşmanii Constituţiei să obţină putere politică. Protejează drepturile fiecărui individ şi în acelaşi timp democraţia noastră liberală, iar pentru mine şi partidul meu acest lucru nu este negociabil”, a scris Lars Klingbeil în acel articol.

„Un plan de distrugere a democrației”

Dezbaterea despre scoaterea în afara legii a partidului AfD, lansată deja de circa doi ani, s-a intensificat după ce un ONG denumit „Societatea pentru Drepturi şi Libertăţi Civile (GFF)” a susţinut luna trecută într-un raport că acest partid este neconstituţional.

„Academicieni independenţi au demonstrat că AfD lucrează cu un plan de distrugere a democraţiei noastre şi a statului nostru de drept. Prin urmare, trebuie să examinăm dacă se întrunesc condiţiile pentru un proces de interzicere. În acest caz, un proces de interzicere nu ar fi doar o opţiune, ci o datorie democratică de a proteja ţara noastră”, consideră vicecancelarul federal german.

Alegeri regionale vor avea loc în septembrie în două landuri din estul Germaniei, Saxonia-Anhalt şi Mecklenburg-Pomerania Inferioară, iar sondajele arată că AfD continuă să câştige popularitate şi chiar ameninţă partidele de centru-dreapta şi centru-stânga.

Mai mult, în Saxonia-Anhalt există şi posibilitatea ca AfD să obţină majoritatea absolută. În cel mai recent sondaj, realizat de institutul Dimap, AfD are 41% în Saxonia-Anhalt, faţă 24% pentru Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul cancelarului federal Friedrich Merz, 13% pentru Stânga (Die Linke), 7% pentru SPD şi 5% pentru Verzi. Dacă SPD şi Verzii nu reuşesc să atingă pragul de 5% şi îşi pierd toate mandatele, un rezultat de aproximativ 40% ar oferi AfD majoritatea absolută.

În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, partidul AfD conduce de asemenea în sondajul efectuat de acelaşi institut, cu 36% din intenţiile de vot, urmat de SPD cu 29%, Stânga cu 12%, CDU cu 9% şi Verzii cu 5%.

O procedură cu final incert

Serviciul de informaţii german, Oficiul pentru Protecţia Constituţiei, a clasificat deja AfD ca partid suspectat de extremism şi a obţinut decizii judiciare care-i oferă baza legală să monitorizeze comunicaţiile acestui partid şi de asemenea să-l supravegheze folosind agenţi sub acoperire.

Acţiuni de scoatere a unui partid în afara legii au mai fost lansate în trecut în Germania, dar împotriva unor formaţiuni mici şi niciodată împotriva unui partid care să fi atins un nivel de popularitate similar celui de care se bucură în prezent Alternativa pentru Germania (AfD). Pe de altă parte, criticii unui demers de acest fel avertizează că ar putea fi un proces îndelungat şi cu un rezultat incert la Curtea Constituţională.