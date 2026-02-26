Decizia spionajului german de a cataloga AfD drept partid „extremist”, răsturnată în justiție

Serviciul de informații intern al Germaniei (BfV) nu trebuie să se refere la partidul Alternativa pentru Germania (AfD) ca fiind de extremă-dreapta pentru moment, a decis joi instanța administrativă din Köln, într-o măsură care favorizează această formațiune înaintea celor cinci alegeri regionale din acest an, informează Reuters.

Instanța a acordat astfel o măsură provizorie solicitată de AfD, care a contestat o decizie din 2025 a BfV de a se referi la partid și de a-l trata ca formațiune extremistă de dreapta. Măsura provizorie este valabilă până când instanța se va pronunța asupra cazului în sine, dar nu este clar când se va întâmpla acest lucru.

„În urma examinării în cadrul procedurii sumare, nu se poate stabili în prezent că solicitantul, în ansamblu, este dominat de pozițiile discutate mai sus”, a transmis instanța, într-un comunicat.

În luna mai a acestui an, agenția de spionaj a clasificat partidul de dreapta-dură AfD ca „extremist”, ceea ce i-a permis să intensifice monitorizarea celui mai mare partid de opoziție din țară.

Decizia BfV din luna mai de a clasifica partidul AfD ca extremist a provocat reacții puternice de-a lungul liniilor de fractură ale politicii germane, unii parlamentari cerând interzicerea AfD, iar partidul considerând acest lucru drept un atac la adresa democrației.

De asemenea, mișcarea făcută de BfV a stârnit critici puternice din partea administrației președintelui american Donald Trump, secretarul de stat Marco Rubio solicitând autorităților germane să-și revizuiască decizia.