Vicepremierul UDMR Tanczos Barna: „Vor fi necesare săptămâni, poate luni pentru a coagula o majoritate parlamentară”

Vicepremierul demis Tanczos Barna afirmă că, după demiterea Guvernului, România se confruntă cu o nouă criză politică, „deşi nu aceasta a fost şi nu aceasta este aşteptarea oamenilor”, informează News.ro. Reprezentantul UDMR a estimat că instalarea unui nou guvern ar putea să dureze chiar câteva luni.

„Din nou a căzut un guvern, iar România se confruntă cu o nouă criză politică, deşi nu aceasta a fost şi nu aceasta este aşteptarea oamenilor. Din nou nu s-a reuşit să avem o perioadă de măcar un an fără o criză guvernamentală. Din nou a fost picat guvernul fără să se ştie ce urmează iar între partide domneşte o stare de incertitudine generalizată. Din nou, vor fi necesare săptămâni, poate luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară şi a desemna un prim-ministru”, a arătat Tanczos Barna, marţi, într-o postare pe Facebook.

El a amintit că, în ultimul an şi jumătate, UDMR a făcut parte din ultimele două coaliţii guvernamentale pentru a contribui la rezolvarea unei situații critice pentru România, pornind de la premisa că politicienii vor acționa în mod responsabil.

„Privind retrospectiv după un an şi jumătate şi înţelegând nemulţumirea tot mai multor oameni, devine din ce în ce mai legitimă întrebarea: ce putem face noi într-o conjunctură politică în care partidele politice din România nu reuşesc de zeci de ani să ofere stabilitate şi predictibilitate. Astăzi, sincer, şi mie îmi este dificil să ofer un răspuns clar”, a scris Tanczos.

El și-a încheiat postarea într-un ton mai optimist, spunând că revenirea rapidă la stabilitate politică poate duce la încheierea perioadei dificile prin care trece țara.

„România are toate şansele ca, începând din luna august, pe fondul unei scăderi semnificative a inflaţiei, să închidă una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii, iar de anul viitor, printr-o nouă lege de salarizare în sectorul public, prin indexarea pensiilor cu inflaţia şi prin menţinerea investiţiilor la un nivel adecvat, să revină la o perioadă de stabilitate economică. Indiferent dacă UDMR va fi sau nu la guvernare, aceasta este o perspectivă realistă, acesta trebuie să fie obiectivul”, a arătat el.