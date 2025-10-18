Victime multiple după o explozie într-o fabrică de explozibili din Rusia

Imagine ilustrativă cu pompierii ruși la o intervenție din Moscova în noiembrie 2022. Credit: Nikolay Vinokurov / Alamy / Profimedia

Trei persoane au murit și cinci au fost rănite într-o explozie la fabrica Avangard din orașul Sterlitamak, regiunea Bașkortostan, potrivit anunțului făcut de guvernatorul regional Radi Habirov sâmbătă pe Telegram.

Fabrica Avangard produce explozibili industriali și dezmembrează muniție, notează Reuters.

Dronele ucrainene care vizau o rafinărie majoră de petrol au lovit aceeași regiune în urmă cu o lună.

Guvernatorul din Bașkortostan, Radi Habirov, a declarat sâmbătă pe Telegram că „o explozie destul de violentă a distrus una dintre clădirile” de la amplasamentul fabricii de produse chimice, omorând trei femei. Potrivit oficialului, alte cinci persoane rănite au fost transportate la spital, dintre care două în stare gravă, notează The Moscow Times.

Explozia a avut loc vineri seară.

Fabrica „îndeplinește o misiune importantă mandatată de stat” și „gestionează materiale explozive”, a declarat Khabirov.

El a spus că experții cercetează cauza exploziei.

În 18 septembrie, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din Bașkortostan, administrată de gigantul controlat de statul rus Gazprom, ca parte a unei campanii menite să reducă veniturile rusești din sectorul energiei, care sunt folosite pentru finanțarea armatei.

La momentul respectiv, Habirov a confirmat că rafinăria a fost lovită de două drone.