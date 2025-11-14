Sari direct la conținut
Mai multe persoane lovite de un autobuz la Stockholm

Accident la Stockholm, vineri, 14 noiembrie 2025. Credit: Henrik Montgomery/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mai multe persoane au murit și altele au fost rănite, vineri, când un autobuz s-a lovit de un refugiu dintr-o stație din zona centrală a capitalei suedeze, a anunțat poliția, precizând că este prea devreme pentru a spune care a fost cauza coliziunii, potrivit Reuters și AFP.

În urma evenimentului există cinci victime, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de salvare din Stockholm pentru Reuters.

Publicația Thelocal.se scrie că autobuzul s-a lovit de structura unei stații din zona Ostermalm, fiind rănite grav mai multe persoane.

Sophie Gunnarson, purtătoare de cuvânt a companiei de transport public SL, a declarat pentru presa suedeză că accidentul a fost unul grav.

Poliția a izolat zona în care a avut loc evenimentul.

„În acest moment, poliția nu comentează informațiile despre numărul, genul sau vârsta victimelor”, a declarat instituția pe site-ul oficial, potrivit The Mirror.

