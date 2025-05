Victor Ponta la România TV, la câteva minute după ce Nicușor Dan a ieșit din dezbatere. „Fără bani europeni avem șanse zero, ca să fie clar”

„Am un singur vot. Nu am 1,2 milioane de voturi în buzunar”, a spus Victor Ponta. „Nu e rea propunerea Ilie Bolojan, ca premier. Domnul Bolojan e un bun administrator”, a adăugat fostul candidat la președinție.

Victor Ponta a spus că „voi încerca vineri seară să spun alegătorilor mei ce cred”. Până atunci, a spus el, se va informa.

Miercuri seară, de la ora 20.00, la România TV își confirmaseră prezența cei doi candidați, pentru a fi față în față. Nicușor Dan a venit, George Simion n-a ajuns și a explicat că este în Italia.

Vreme de două ore, Dan a discutat cu jurnaliștii RTV, cu analiști și cu telespectatori, care au pus întrebări. Când mai era aproximativ o jumătate de oră, România TV a anunțat că vine și Victor Ponta. La început, n-a fost clar dacă va intra în dezbatere.

La ora 22.00, când Nicușor Dan a ieșit, a intrat, practic în aceeași scenografie, cu jurnaliștii în fața sa. „Cred că am obosit cu toții, de un an suntem în campanie electorală. Eu nu am decât un vot, nu am 1,2 milioane de voturi în buzunar”, a spus Ponta.

„Cred că George Simion a greșit că n-a venit. Pe Nicușor Dan abia am apucat să-l salut, la ieșire”, a spus Ponta. El a adăugat că „de luni încolo vom face față celei mai mari crize din 1989 până acum”.

Ponta a criticat „pe cei 5 din conducerea PSD”, care vor să rămână mereu la putere, ”dar doar ei la putere”.