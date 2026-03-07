Victor Ponta a explicat cum s-au desfășurat evenimentele care l-au făcut să o acuze pe Oana Țoiu că blochează repatrierea fiicei sale

Fostul premier Victor Ponta susține că ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, l-a contactat pe consulul român din Dubai înainte ca fiica lui să se urce alături de ceilalți minori în autobuzul care urma să îi ducă în Oman, „afirmând că aceasta reprezintă «o vulnerabilitate de imagine»”, astfel că „Irina a fost singurul copil abandonat în Dubai”.

Fosta soție a lui Victor Ponta, Daciana Sârbu, confirmase întoarcerea fiicei lor în țară vineri seară. Un avocat și partidul condus de Cristian Popescu Piedone au depus sesizări la DNA privind modul în care a fost gestionată repatrierea adolescentei.

Comentând situația sâmbătă într-o postare pe Facebook, Victor Ponta a spus că Irina Ponta era în Emiratele Arabe Unite „pentru a participa la un eveniment la care fusese invitată de o universitate americană”. Fostul premier spune că după izbucnirea războiului dintre SUA-Israel și Iran a anunțat ambasada și consulatul României din EAU că fiica lui „se află acolo neînsoțită și că dorește să vină acasă imediat ce există această posibilitate”.

„Miercuri după-amiază, am fost contactați de un reprezentant al Consulatului României şi anunțați de existența unei curse aeriene organizate. Irina trebuia să fie a doua zi, joi, la ora 11 , la sediul din Dubai al consulatului, urmând să plece cu un autobuz, împreună cu alți copii minori, spre Oman – de unde urma să zboare spre România. Nu am intervenit în niciun fel ca ea să fie pe această listă cu prioritate”, a declarat Victor Ponta.

Ponta susține că „Irina îndeplinea toate condițiile impuse chiar de MAE”

Victor Ponta susține că el nu cunoștea componența listei MAE, precum și că fiica sa „îndeplinea toate criteriile prevăzute de HG 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoțiți”. El a precizat că Irina a fost dusă în Dubai cu o mașină a universității.

„Este evident că nu Irina a decis să plece din Abu Dhabi spre Dubai și că nu ar fi venit niciodată la consulat dacă nu era chemată. Înainte ca Irina să urce în autobuz, alături de ceilalți minori, consulul României a fost sunat direct de către doamna ministru de Externe, Oana Țoiu, care i-a transmis, în mod imperativ, să nu o lase pe Irina să meargă spre Oman, afirmând că aceasta reprezintă «o vulnerabilitate de imagine»”, a adăugat fostul premier.

El susține că „Irina îndeplinea toate condițiile impuse chiar de MAE: minoră, fără însoțitor, aflată la studii”.

„Locuri disponibile în avion erau și la acel moment, așa cum s-a dovedit ulterior. Revin cu precizarea că a fost chemată și că nu am făcut presiuni ca ea să fie în locul altor copii. Chiar dacă nu ar fi fost locuri disponibile în avion (ceea ce s-a dovedit că nu este cazul), era obligația legală a autorităților române să o transporte măcar până în Oman – unde aeroportul a fost funcțional și unde puteam să găsim o companie aeriană cu care să zboare spre Europa”, a mai declarat Victor Ponta.

„În urma intervenției ilegale și abuzive a doamnei ministru Țoiu, Irina a fost singurul copil din grup abandonat în Dubai – neavând nici cazare și nici un alt zbor confirmat”, a continuat Ponta.

Victor Ponta acuză USR de o „campanie mincinoasă și de denigrare lansată împotriva unui minor”

Ponta a spus că ministrul USR al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a acționat într-un mod „dezgustător și dezonorant pentru un înalt demnitar român care avea datoria legală să asiste minorii, nu să îi abandoneze cu rea-credință într-o zonă de conflict”.

„Campania mincinoasă și de denigrare lansată împotriva unui minor de către USR și acoliții săi a încercat doar să o exonereze de răspundere pe doamna ministru Țoiu pentru activitatea ilegală și imorală desfășurată. Faptul că un întreg partid politic aflat la Guvernare are în punctajul de comunicare minciuni la adresa copilului meu, este un semnal grav de alarmă fiind prima dată când se amestecă familia și un copil în lupta politică”, a mai declarat Victor Ponta.

Explicațiile oferite de MAE

Întrebat de reporteri, sâmbătă, într-o conferință de presă, dacă este posibil ca numele Irinei Ponta să fi fost şters de pe lista persoanelor care urmau să fie repatriate, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a exclus un astfel de scenariu.

„Este o acuzaţie penală. Ce faceţi dumneavoastră este o acuzaţie penală. Modificarea unor date într-un sistem oficial al statului român se încadrează în Codul penal. Nu am să răspund la chestiunea asta. Nu, nu este posibil. Iar dacă aşa cumva s-ar întâmpla, este o faptă penală. Vă asigur că nu s-a întâmplat aşa ceva”, a răspuns Țărnea, potrivit News.ro.

Într-o postare de vineri seară, în care nu a menționat explicit familia Ponta, ministrul Oana Țoiu a declarat că pe canalele MAE „nu a putut fi identificată cererea de asistență a părinților pentru minora neînsoțită, nici autonotificarea în aplicația de călătorii privind prezența pe spațiul respectiv”.

„Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos din transferurile sau zborurile organizate de noi sau asistate de echipele consulare (Informația că o minoră a fost dată jos din autobuz pe drum sau din avion pe aeroport este o informație falsă)”, a declarat șefa diplomației române.

Ea a spus că nu a solicitat să fie modificată vreo decizie anterioară de alocare și nu a pus întrebări „ce implică nume și prenume ale pasagerilor sau nume și prenume ale părinților acestora”.

„Consulul a fost cel care a menționat că, în afara informărilor oficiale de până atunci, are și cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal”, a adăugat Oana Țoiu.

„De asemenea, trebuie să se asigure că regulile stabilite și deciziile comunicate anterior în cadrele oficiale sunt respectate”, a continuat ministrul.