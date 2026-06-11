Victorie a Ucrainei pe tabla de șah. Rusia, țara care i-a dat pe Karpov și Kasparov, a fost exclusă din competițiile internaționale

Organismul de conducere al șahului mondial a suspendat Rusia, forță dominantă în acest sport timp de decenii, în urma unei contestații juridice depuse de Ucraina, relatează joi Reuters.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), instanța internațională care a judecat și cazul de dopaj al Simonei Halep, a confirmat în luna martie o plângere a Ucrainei potrivit căreia federația rusă de șah a uzurpat controlul asupra acestui sport în zone pe care le-a ocupat după declanșarea invaziei din februarie 2022.

TAS a acordat Rusiei 90 de zile pentru a renunța la controlul asupra organismelor de șah din cinci regiuni ale Ucrainei și pentru a înceta organizarea de turnee în ele.

Însă Federația Internațională de Șah (FIDE), for condus de fostul vicepremier rus Arkadi Dvorkovici, a anunțat că Rusia nu a respectat termenul-limită. Drept urmare, FIDE a decis să „impună sancțiunea suspendării temporare a calității de membru a Rusiei… cu efect imediat”.

Jucătorii adulți ruși își vor păstra dreptul de a participa la turneele organizate de FIDE sub drapelul federației internaționale de șah, nu sub cel național al Rusiei. Doar juniorii vor putea juca sub steagul Rusiei.

În competițiile pe echipe, rușii „ar putea fi eligibili” să participe sub un steag neutru, însă acest lucru depinde de decizii ulterioare ale FIDE, a precizat forul mondial.

Agenția de presă de stat rusă TASS l-a citat pe Andrei Filatov, șeful Federației Ruse de Șah, care a declarat că avocații organizației analizează decizia FIDE și ar putea să o conteste.

Federația Ucraineană de Șah a salutat decizia, numind-o o „victorie istorică”.

Rusia a fost liderul incontestabil al șahului în era sovietică

Dincolo de consecințele practice, decizia reprezintă o lovitură simbolică pentru o țară cu o tradiție îndelungată și mândră în șah. Șahiști amatori pot fi văzuți aplecați peste tablele de joc pe trotuare și în parcuri în aproape orice perioadă a anului în Rusia.

Mari maeștri din Rusia și din alte republici sovietice au dominat vârful acestui sport din 1927 până în 2007, cu o serie de campioni mondiali întreruptă doar pentru scurt timp de olandezul Max Euwe în anii 1930 și de americanul Bobby Fischer în anii 1970.

Însă era lui Anatoli Karpov și Garri Kasparov este de mult apusă, iar secolul XXI a fost dominat de norvegianul Magnus Carlsen și de o serie de noi staruri din India și China.

În prezent, un singur jucător rus se află în top 20 mondial. În aprilie, Andrei Esipenko a terminat pe locul opt și ultimul la Turneul Candidaților, competiția care decide cine îl va înfrunta pe indianul Gukesh Dommaraju pentru titlul mondial mai târziu în cursul acestui an.

Suspendarea temporară a Rusiei contravine unei tendințe recente prin care sporturile internaționale încep să readmită competitorii ruși după ani de sancțiuni, impuse inițial în urma unui scandal major de dopaj și apoi din cauza războiului din Ucraina. La Jocurile Olimpice rușii care au fost lăsați să concureze au făcut-o doar ca sportivi neutri, fără drapel național.

Federațiile internaționale de înot, scrimă și judo sunt printre sporturile care au anunțat în ultimele luni că vor renunța la aceste restricții.