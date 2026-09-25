Victorie pentru Trump la Curtea Supremă a SUA înainte de alegeri. Administrația va putea verifica cetățenia votanților

Curtea Supremă a Statelor Unite i-a oferit vineri o victorie președintelui Donald Trump, autorizând utilizarea unei baze de date federale pentru a verifica cetățenia americană a alegătorilor, informează AFP.

Deși Curtea Supremă îi dă astfel satisfacție președintelui republican în lupta sa împotriva presupuselor fraude electorale, această decizie este mult mai puțin semnificativă pentru alegerile intermediare din luna noiembrie decât eșecul său în restricționarea votului prin corespondență.

Donald Trump a semnat anul trecut un ordin executiv pentru limitarea votului prin corespondență și a mașinilor de vot, precum și pentru impunerea unor verificări riguroase a listelor electorale, demersuri despre care a spus că au rolul să „aducă onestitate” la alegerile de la jumătatea mandatului, notează Agerpres.

După ce a pierdut alegerile în fața democratului Joe Biden în anul 2020, când s-a votat masiv prin corespondență la scrutinul desfășurat atunci în condiții de pandemie, Trump i-a tot acuzat pe democrați că ar fi profitat de această situație pentru a influența rezultatul.

În conformitate cu ordinul executiv emis de președintele Trump, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a creat o bază de date încrucișată cu înregistrările Securității Sociale pentru a verifica dacă un alegător este într-adevăr cetățean american și are astfel drept de vot.

Instanțe inferioare au respins dispoziția lui Trump de creare a acestei baze de date, dar în cele din urmă măsura a fost validată de Curtea Supremă, vineri, care însă a invalidat săptămâna trecută reglementarea mai strictă a votului prin corespondență.

La alegerile de la jumătatea mandatului („midterm”) vor fi reînnoite întreaga Cameră a Reprezentanților și o treime din Senat, scrutin la care Trump se teme că ar putea pierde majoritatea republicană oricum fragilă în Congres.