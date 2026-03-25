VIDEO 1.000 de drone în 24 de ore asupra Ucrainei: Rusia a lansat unul dintre cele mai ample atacuri de până acum

Autoritățile ucrainene anunță că bombardamentele rusești lansate pe parcursul zilei de marți au vizat 11 regiuni, inclusiv centrul istoric al orașului Liov. Atacurile, care au provocat mai multe decese, au făcut parte dintr-un val masiv de drone, potrivit The Guardian.

În noaptea de 23 spre 24 martie, Moscova a lansat aproape 400 de drone cu rază lungă de acțiune și 23 de rachete de croazieră, au anunțat oficialii ucraineni. Acestea au fost urmate, pe parcursul zilei de marți, de alte 556 de drone, într-un atac neobișnuit care a lovit mai multe orașe din vestul țării.

O dronă rusă a lovit mănăstirea Bernardinilor, o biserică din secolul al XVI-lea situată în centrul medieval al orașului Liov, inclus în patrimoniul UNESCO, provocând pagube.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat că atacul a provocat pagube în 11 regiuni și a reiterat apelurile adresate aliaților de a furniza de urgență Kievului mai multe muniții pentru apărarea aeriană.

El a afirmat în repetate rânduri că Ucraina, care depinde de SUA pentru sistemele capabile să intercepteze rachetele balistice, se confruntă cu o iminentă penurie, întrucât atenția Washingtonului rămâne concentrată asupra conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul.

După ce a îndurat o iarnă marcată de întreruperi generalizate de energie electrică și încălzire, Ucraina se pregătește pentru o nouă ofensivă rusă.

Războiul de uzură al Moscovei se intensifică de obicei primăvara, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice. Forțele ruse, care depășesc numeric trupele ucrainene cu aproximativ trei la unu, încearcă să obțină câștiguri de-a lungul fronturilor de est și de sud.

O imagine din 23 martie 2026 cu un bloc în flăcări în urma atacurilor din Poltava, Zaporojie și Harkov. Credit line: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Discuții de pace fără rezultat

Delegațiile ucraineană și americană au purtat discuții timp de două zile în Florida, în weekend, cu scopul de a găsi o cale de a pune capăt invaziei rusești pe scară largă, însă nu s-a raportat nicio evoluție semnificativă. Un punct cheie de blocaj rămâne regiunea Donbas, pe care Moscova dorește ca Kievul să o cedeze în întregime.

Marți, Zelenski a scris pe X: „Am avut o discuție detaliată despre rezultatele întâlnirilor din Statele Unite. Este semnificativ faptul că, în timp ce negociatorii noștri prezentau raportul, Rusia a lansat un nou val de drone shahed împotriva Ucrainei.

Situația geopolitică s-a complicat din cauza războiului împotriva Iranului și, din păcate, acest lucru încurajează Rusia.”

Publicația Ukrainska Pravda a relatat că în cadrul discuțiilor din Florida SUA au exercitat presiuni asupra Ucrainei pentru a-și retrage trupele din regiunea Donețk, afirmând că Washingtonul s-ar putea retrage din negocierile de pace și și-ar putea concentra atenția mai mult asupra operațiunii militare din Iran.

Volodimir Zelenski a afirmat în repetate rânduri că orice discuție privind o retragere voluntară ar fi posibilă numai dacă Ucraina ar primi mai întâi garanții de securitate ferme din partea Occidentului.

Kremlinul, care a beneficiat de un câștig economic neașteptat determinat de creșterea prețurilor globale la energie, a declarat săptămâna trecută că discuțiile dintre Washington, Moscova și Kiev privind încheierea războiului din Ucraina se află într-o „pauză situațională” din cauza conflictului din Iran.