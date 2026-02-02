VIDEO „A fost aruncat la câțiva metri!”. Un turist român și alte două persoane, rănite la Roma după prăbușirea unui pin secular

Un pin de mari dimensiuni s-a prăbușit duminică pe Via dei Fori Imperiali din Roma. Sursa foto: captură video YouTube

Un pin de mari dimensiuni s-a prăbușit duminică pe Via dei Fori Imperiali din Roma, lovind mai mulți trecători. În urma incidentului, trei persoane au fost rănite, printre care și un român, potrivit Corriere.it și Digi24.

Românul, un bărbat de 42 de ani, a suferit o lovitură la cap și o plagă abdominală și a fost transportat la spitalul San Giovanni din capitala Italiei. Alături de acesta, au mai fost rănite o adolescentă de 17 ani și un cetățean bengalez de 34 de ani.

Forța cu care s-a prăbușit copacul l-a proiectat pe bărbatul român la câțiva metri distanță, în timp ce adolescenta a rămas blocată sub ramurile masive, scrie presa italiană. „O scenă teribilă”, au declarat martorii de la fața locului, care au ajutat echipele de intervenție să elibereze victimele de sub crengi.

Fiul victimei a oferit detalii de la camera de urgență a spitalului San Giovanni, unde tatăl său a rămas sub observație. „A fost aruncat la câțiva metri după ce copacul a căzut. Nu este grav, dar are o rană la abdomen, probabil cauzată de o ramură ascuțită”, a explicat tânărul.

Acesta este al treilea incident de acest tip înregistrat în centrul Romei în ultimele săptămâni, provocând un val de critici la adresa primăriei privind întreținerea arborilor seculari. În urma prăbușirii pinului de 15 metri, autoritățile au închis temporar Via dei Fori Imperiali pentru expertize tehnice.