VIDEO Accident grav de autocar pe insula spaniolă La Gomera: cel puțin un mort și 14 răniți

Autocar căzut într-o râpă, pe insula La Gomera din arhipelagul Canare. Foto: Europa Press Canarias / Zuma Press / Profimedia

O persoană a decedat și 14 au fost rănite, trei dintre ele grav, într-un accident de autocar produs vineri pe insula La Gomera din arhipelagul Canare din Oceanul Atlantic, au informat autoritățile spaniole, citate de AFP, DPA și Agerpres.

„Un autocar a căzut într-o râpă”, au anunțat serviciile de salvare pe platforma X, precizând că există „un bărbat decedat, trei răniți grav și 11 răniți ușor”.

Fotografii difuzate de serviciile de salvare au arătat autocarul răsturnat pe o parte, căzut pe versantul unui munte de-a lungul drumului.

Naționalitatea victimelor nu a fost comunicată, însă Hector Cabrera, responsabil al serviciilor de urgență din La Gomera, a explicat la postul public TVE că pasagerii autocarului „erau cazați la un complex hotelier” de pe insulă.

Insulele Canare, o destinație turistică foarte apreciată, au primit anul trecut 15,7 milioane din cei aproape 100 milioane de vizitatori înregistrați în toată Spania, potrivit Institutul național de statistică (INE).