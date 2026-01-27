VIDEO Accidentul cu șapte morti din Timiș, surprins de o cameră la bord. Cum a avut loc tragedia cu 7 morți

Momentul în care microbuzul intră complet pe contrasens și se lovește de TIR Foto: captură video

Imaginile video surprinse de pe o cameră de bord din autocisterna care este depășită de microbuz înainte de accident prezintă momentul tragediei. Microbuzul depășește autocisterna și încearcă să revină pe banda sa de deplasare, dar în cele din urmă șoferul virează spre stângă și lovește frontal un TIR aflat pe sensul opus.

Șapte persoane din microbuz, printre care șoferul, au murit în urma accidentului care a avut loc pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.

Imaginile violente arată cum microbuzul a fost spulberat în urma impactului, dar și că impactul dintre TIR și microbuz a fost aproape frontal. HotNews a ales să nu publice imaginile după momentul ciocnirii frontale.

Atenție, sunt imagini care vă pot afecta emoțional

În microbuzul implicat în accident se aflau cetățeni greci, scrie presa locală. De astfel, microbuzul venea din Grecia și se îndrepta spre Franța. În el se aflau 10 oameni, deși acesta era de capacitate 8+1, potrivit presei locală.

În urma accidentului, traficul a fost blocat pe DN 6 Lugoj – Caransebeș, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.