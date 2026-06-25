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StartupCafe

VIDEO Această româncă a contribuit la Codul UE pentru AI. Ce trebuie să știe firmele românești

StartupCafe
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Având deja experiență în evaluarea Codului de bune practici împotriva dezinformării, lansat în completarea Legii europene privind Serviciile Digitale (Digital Services Act – DSA), Mădălina Boțan a ajuns să fie vicepreședintele unui grup de lucru pentru elaborarea noului cod european legat de etichetarea conținutului generat/modificat cu AI, iar acum a vorbit la podcastul „AI Business, AI Parte” despre experiența de lucru la nivelul UE, cui i se adresează noul ghid și cât de accesibile și flexibile sunt reglementările pentru afacerile românești, printre altele.

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