VIDEO Această româncă a contribuit la Codul UE pentru AI. Ce trebuie să știe firmele românești

Având deja experiență în evaluarea Codului de bune practici împotriva dezinformării, lansat în completarea Legii europene privind Serviciile Digitale (Digital Services Act – DSA), Mădălina Boțan a ajuns să fie vicepreședintele unui grup de lucru pentru elaborarea noului cod european legat de etichetarea conținutului generat/modificat cu AI, iar acum a vorbit la podcastul „AI Business, AI Parte” despre experiența de lucru la nivelul UE, cui i se adresează noul ghid și cât de accesibile și flexibile sunt reglementările pentru afacerile românești, printre altele.

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