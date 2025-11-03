VIDEO Acord de jumătate de miliard de euro cu Rheinmetall pentru o fabrică de pulberi în Brașov, „cea mai modernă din lume”. Ce a spus premierul Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni semnarea unui contract de asociere cu grupul german Rheinmetall pentru crearea unei fabrici de pulberi în Victoria, județul Brașov. „Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar mai ales avantajul de a produce pulberi în România”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a susținut luni la Palatul Victoria declarații comune cu directorul general al Rheinmetall AG, Armin Papperger, pe tema acestei investiții.

„Salut disponibilitatea Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere în așa fel încât o parte din lanțul de aprovizionare a viitoarei fabrici să fie unul local. În acest fel unitatea de producție va fi mai bine integrata in economia românească”, a declarat Ilie Bolojan.

La rândul său, directorul general al Rheinmetall AG, Armin Papperger, a declarat că Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai modernă companie din lume pentru producerea de pulberi cu baza dublă si triplă.

„Aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume și cu precădere în Europa pentru a permite ajutor pentru forțele de apăare și sunt necesare și în Romania”, a precizat Armin Papperger.

Oficialul german a spus că Rheinmetall va investi peste 400 de milioane de euro, iar România va face investiții de 120 de milioane de euro, bani care vor veni inclusiv din programe europene, precum SAFE.

Proiectele finanțate prin SAFE vor fi finalizate în această lună

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că Guvernul este aproape de a stabili cu exactitate proiectele care vor fi dezvoltate şi finanţate prin programul SAFE al Uniunii Europene.

„Ceea ce facem astăzi şi în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE şi ne aşteptăm ca aceste negocieri să fie finalizate în a doua jumătate a acestei luni”, a anunţat premierul.

Şeful Executivului a mai spus că ulterior va avea loc o şedinţă a CSAT în care vor aproba aceste planuri de dotări în a doua jumătate a lunii noiembrie, apoi le vor prezenta Comisie Europene.

Investiția Rheinmetall, anunțată anterior de ministrul Economiei

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat în data de 27 august că în Germania, a fost definitivat cadrul contractual pentru realizarea unei fabrici de pulberi pentru muniție, „construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume”.

În comunicatul transmis atunci, Ministerul Economiei a spus că proiectul va fi realizat în Victoria, județul Brașov, și va fi „cea mai modernă fabrică de pulberi din lume”.

„Împreună cu Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament, vom produce în România pulberea necesară industriei de apărare, atât pentru necesarul intern, cât și pentru întreaga regiune”, a declarat ministrul Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

El a precizat că „valoarea investiției este de 535 de milioane de euro”.

„Construcția fabricii va începe anul viitor, va dura 3 ani și va garanta 700 de locuri de muncă directe în zonă. Prin această investiție România își asigură combustibilul necesar industriei de armament și un rol de jucător regional relevant în domeniu”, a adăugat Miruță.

Potrivit ministrului român, ceremonia a avut loc în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, iar la eveniment au participat și oficiali ca secretarul general al NATO, Mark Rutte, ministrul german al apărării, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil și președintele bulgar Rumen Radem.