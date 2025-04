VIDEO Adam Kadîrov, fiul de 17 ani al liderului cecen, avansează rapid în structurile de putere. Ce funcție a ajuns să ocupe

Liderul autoritar al republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadîrov, l-a numit pe fiul său Adam, în vârstă de 17 ani, în funcția de „curator” al filialei regionale a Ministerului rus de Interne, a anunțat luni presa de stat din Cecenia.

Postul de televiziune Vesti Chechnya a difuzat imagini cu Adam Kadîrov, care a împlinit 17 ani în noiembrie, prezidând o reuniune a Ministerului de Interne în fața unor ofițeri de poliție, alături de ministrul cecen de interne, Aslan Iraskhanov, potrivit The Moscow Times.

Adam Kadîrov, care a primit cel puțin 16 decorații de stat, a fost, de asemenea, suprins în imagini în timp ce numește noi șefi de poliție și acordă distincții de stat.

🤡 Kadyrov appoints his 17-year-old son as curator of Chechnya’s Interior Ministry—he immediately hands out medals and appoints officials



Adam Kadyrov led an Interior Ministry meeting, assigned his own security chief, and awarded medals. Chechnya’s security forces are now under… pic.twitter.com/0lhU5QbMPl