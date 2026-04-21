VIDEO Alan Osmond, membru fondator al grupului muzical The Osmonds, a murit la 76 de ani

Muzicianul american Alan Osmond, care a cântat alături de frații lui în grupul The Osmonds, a murit la vârsta de 76 de ani, a confirmat familia, scrie Agerpres.

Cântărețul Alan Osmond – cunoscut pentru piese precum „Crazy Horses”, „Love Me For A Reason” și „Let Me In” – a murit luni în prezența soției sale și a celor opt copii ai lor, potrivit unei declarații transmise de familia artistului către postul local de televiziune KSL TV5 din Salt Lake City, un oraș din statul american Utah.

Începând din 1987, el suferea de scleroză multiplă progresivă, o boală a sistemului nervos central care afectează creierul, măduva spinării și nervii optici, cauzând simptome precum oboseală, amorțeală, probleme de vedere și dificultăți de mers, potrivit NHS.

Alan Osmond și-a început cariera în 1958, când a format un cvartet vocal alături de frații lui, Wayne, Merrill și Jay, înainte să li se alăture alți doi frați mai mici – Donny și Jimmy, care s-au bucurat ulterior de succes în calitate de artiști solo – pentru a forma grupul The Osmonds.

Trupa a fost descoperită de Jay Emerson Williams, tatăl cântărețului american Andy Williams, iar începând din 1962 formația a devenit o prezență regulată în emisiunea de varietăți TV a acestuia, „The Andy Williams Show”.

Alan Osmond și frații lui au apărut frecvent în acest popular show TV pe parcursul unei perioade de șapte ani, iar acest lucru i-a propulsat la statutul de vedete naționale și a cimentat reputația trupei The Osmonds drept un nume confirmat al industriei muzicale americane.

Membrii familiei Osmond au avut numeroase apariții în calitate de invitați speciali în serialul TV western „The Travels Of Jaimie McPheeters”, în care au și cântat.

În anii 1970, grupul a devenit un idol al adolescenților și a devenit celebru la nivel global, iar discurile sale s-au vândut în peste 77 de milioane de copii în întreaga lume.

The Osmonds a devenit un fenomen pop după ce fratele cel mare, Alan, a preluat conducerea trupei în calitate de textier și compozitor, producând unele dintre cele mai populare cântece din repertoriul grupului, precum „One Bad Apple” și „Down By The Lazy River”.

În 1972, un serial animat difuzat în fiecare sâmbătă dimineață, intitulat „The Osmonds”, a fost lansat pe postul de televiziune american ABC, care prezenta aventurile membrilor acestei familii și cele mai populare cântece ale formației.

Alan și familia sa au apărut în popularul serial TV până la sfârșitul său din 1973, înainte ca acesta să se transforme într-un show de varietăți, în care jucau și frații lui, Donny și Marie.

Membrii familiei Osmond au cântat împreună până la cea de-a 50-a aniversare a trupei The Osmonds în 2007, când Alan și unul dintre frații lui mai tineri, Wayne, s-au retras din muzică din cauza unor probleme de sănătate. Wayne a murit în 2025 la vârsta de 73 de ani.

Trei dintre frații Osmond, în septembrie 2010. De la stânga la dreapta: Alan Osmond, David Osmond și Donny Osmond. Credit foto: AdMedia/MediaPunch / AP / Profimedia

De atunci, membrii trupei s-au reunit de câteva ori pentru a cânta împreună în public, cel mai notabil fiind evenimentul din 2019, când a fost celebrată cea de-a 60-a aniversare a surorii lor, Marie.

În 2025, Alan și-a publicat volumul de memorii, „One Way Ticket”, în care a prezentat călătoria lui spre celebritate în calitate de lider al grupului The Osmonds și a detaliat lupta sa cu scleroza multiplă progresivă.

Alan Osmond s-a căsătorit cu Julia în 1974, iar cei doi au avut împreună opt copii, care au călcat pe urmele familiei lor înființând trupa The Osmond Boys, cunoscută și sub numele Second Generation.