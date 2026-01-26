VIDEO Alertă pe litoral: O dronă care plutește în derivă, depistată la intrarea în Portul Midia

Autoritățile din Constanța sunt în alertă, luni, după ce o dronă aeriană a fost depistată că plutește înd erivă la intrarea în portul Midia, la mică distanță de poligonul de trageri sol-aer Capu Midia, acolo unde Armata Franceză, țara cadru care conduce Grupul de Luptă NATO din România are instalat un sistem antiaerian de rachete Mamba.

„Luni, 26 ianuarie, Garda de Coastă a descoperit, la intrarea în portul Midia, un obiect aflat în derivă, care indică un posibil fragment de vehicul fără pilot (dronă aeriană)”, transmite Ministerul Apărării.

„Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 3065 din dotarea Gărzii de Coastă, pentru a putea stabili cu exactitate natura obiectului ce poate pune în pericol siguranța navigației”, notează instituția.

Portul Midia se află la câțiva kilometri distanță pe țărm de poligonul de trageri de la Capu Midia acolo unde forțele franceze au dislocate un sistem antiaerian Mamba cu rachete Aster.

Sistemul antiaerian cu bătaie mare face parte din efectivele Grupului de Luptă NATO din România, grup de luptă condus de țara cadru Franța. Grupul de Luptă NATO numără circa 1.700 de militari, din care peste 100 de militari francezi sunt dislocați la Capu Midia.