VIDEO Anchetă în cazul exploziei din Rahova. Peste 30 de martori audiați / Anchetatorii caută epicentrul deflagrației: „Trebuie să vedem de ce a fost atât de violentă”

Autoritățile au audiat deja între 20 și 30 de persoane în cadrul anchetei privind explozia produsă vineri într-un bloc din cartierul Rahova, Sectorul 5 al Capitalei, a declarat sâmbătă directorul Direcției de Investigații Criminale, chestorul de poliție Gheorghe Cristian, citat de Agerpres.

„Persoanele care au fost audiate la momentul de față sunt destul de multe, peste 20 – 30. Nu aș putea să vă spun o cifră exactă la momentul acesta pentru că totul este în dinamică. Adică sunt și persoane care (…) au fost locatari, sunt persoane care au luat la cunoștință despre explozie, au auzit explozia, în calitate de martori, sunt persoanele care sunt în spital, cele care se externează, cele care își revin după, eu știu, activitățile care s-au făcut acolo în spital. Nu aș vrea la momentul de față să individualizez sau să spun ce persoană cu subiect și predicat, adică de la o firmă privată, de la eu știu o instituție de stat”, a spus sâmbătă chestorul de poliție.

El a afirmat că măsurile vor fi stabilite după terminarea cercetării la fața locului.

„Măsurile o să le stabilim după ce o să terminăm cercetarea la fața locului. Este foarte important să vedem ce o să găsim sus, să vedem exact unde este epicentrul exploziei, ce a putut să o genereze și de ce a fost atât de violentă pentru că, fără doar și poate, este o explozie violentă”, a arătat Gheorghe Cristian.

Potrivit acestuia, cercetarea la fața locului nu se va termina foarte curând.

„Ne aflăm în faza de cercetare la fața locului, cercetare la fața locului care apreciem că nu se va termina foarte curând. (…) Sunt condițiile destul de neprielnice, în sensul că blocul are într-adevăr niște avarii esențiale, substanțiale. O să vină și cei de la ISC pentru a ne da un verdict cu privire la cât de stabilă este construcția la momentul de față, după care vom începe să pătrundem la interior. (…) Se desfășoară activități, toate sunt în dinamică, și de audieri de persoane, verificări, identificări de persoane și așa mai departe”, a mai declarat el.

Chestorul de poliție a mai spus că ipotezele de lucru sunt cauze tehnice sau culpă umană.

„Urmează să stabilim ulterior eventuale participații. În ceea ce privește ipotezele de lucru, acestea pot fi cauze tehnice ca să zicem așa, eu știu, un echipament n-a funcționat… echipamentele nu au funcționat poate în parametrii normali, poate a fost o culpă umană la mijloc, dar lucrurile astea sunt în dinamică. Repet și această dinamică din păcate nu se va încheia foarte curând, adică în cursul zilei de astăzi”, a arătat directorul Direcției de Investigații Criminale.

Explozia din Rahova

Trei persoane au murit în urma exploziei din Capitală și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Premierul Ilie Bolojan a informat că, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat.

Blocul avea 108 apartamente, în care locuiau circa 400 de persoane. Autoritățile au dispus evacuarea totală a imobilului întrucât există risc de prăbușire.